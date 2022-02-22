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«Одесгорэлектротранс» снова назвали лучшим транспортным предприятием в Украине

«Одесгорэлектротранс» снова назвали лучшим транспортным предприятием в Украине

Одесское коммунальное транспортное предприятие (КП) «Одесгорэлектротранс» уже по традиции признали лучшим в Украине.

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Как сообщается на Facebook-странице КП, корпорация предприятий городского электротранспорта «Укрэлектротранс» подвела итоги конкурса на лучшее предприятие по результатам работы в III квартале 2021 года.

В конкурсе приняли участие 20 эксплуатационных предприятий городского электротранспорта Украины. И уже традиционно лучшим признали КП «Одесгорэлектротранс» – одесситы поделили первое место с КП «Винницкая транспортная компания».

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На втором месте оказалось КП «Днепровский электротранспорт», а на третьем – запорожское предприятие «Запорожэлектротранс».

В «Одесгорэлектротрансе» напомнили, что по итогам 2018-го, 2019-го и 2020 годов предприятие также признавали лучшим электротранспортным предприятием страны.

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Причиной такого успеха одесские транспортники считают системную работу по обновлению подвижного состава, которая не прекращается в течение шести лет. Так, С 2016 года в вагоноремонтных мастерских было собрано 30 трамваев «Каштан», «Одиссей» и «Одиссей МАХ», четыре электробуса собственного производства, модернизированы и капитально отремонтированы десятки единиц трамваев, троллейбусов и спецтехники.

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Фото с Facebook-страницы КП «Одесгорэлектротранс»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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