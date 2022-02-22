Новости Одессы и Одесской области

Обращение Зеленского: действия России — нарушение суверенитета и территориально целостности Украины

Обращение Зеленского: действия России — нарушение суверенитета и территориально целостности Украины

После заседания СНБО, которое завершилось поздно ночью 22 февраля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Признание РФ независимости террористических ЛДНР он назвал нарушением суверенитета и территориально целостности Украины.

Рецепты

В своем обращении Зеленский проинформировал украинцев о дипломатических шагах, которые наше государство предпримет в ответ на российские действия. Будут задействованы такие механизмы, как Совбез ООН, ОБСЕ, «Нормандская четверка».

Что касается угрозы вторжения армии РФ, президент сказал:

«Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете все это знать. Сейчас нет никаких причин для хаотических действий, сделаем все, чтобы так было в дальнейшем.

Мы преданы мирному и дипломатическому пути, будем идти по нему и только по нему. Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся, мы никому и ничего не должны, и мы ничего и никому не отдадим, и мы в этом уверены.

Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года».

 

Напомним, что 21 февраля президент России Путин подписал указы о признании террористических «ЛНР» и «ДНР» и договоры о дружбе и сотрудничестве с их «руководителями».

 

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить