Обращение Зеленского: действия России — нарушение суверенитета и территориально целостности Украины

После заседания СНБО, которое завершилось поздно ночью 22 февраля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Признание РФ независимости террористических ЛДНР он назвал нарушением суверенитета и территориально целостности Украины.

В своем обращении Зеленский проинформировал украинцев о дипломатических шагах, которые наше государство предпримет в ответ на российские действия. Будут задействованы такие механизмы, как Совбез ООН, ОБСЕ, «Нормандская четверка».

Что касается угрозы вторжения армии РФ, президент сказал:

«Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете все это знать. Сейчас нет никаких причин для хаотических действий, сделаем все, чтобы так было в дальнейшем.

Мы преданы мирному и дипломатическому пути, будем идти по нему и только по нему. Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся, мы никому и ничего не должны, и мы ничего и никому не отдадим, и мы в этом уверены.

Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года».

Напомним, что 21 февраля президент России Путин подписал указы о признании террористических «ЛНР» и «ДНР» и договоры о дружбе и сотрудничестве с их «руководителями».

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