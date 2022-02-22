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Одесская «Корпорация монстров» готова помогать ВСУ и беженцам из Донбасса

Одесская «Корпорация монстров» готова помогать ВСУ и беженцам из Донбасса

Благотворительный фонд «Корпорация монстров» готов помочь украинцам, которые решать выехать с территории Донбасса в случае усиления там боевых действий.

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Об том сообщила руководитель благотворительного фонда Катерина Ножевникова.

… в случае усиления военных действий на территории Луганской и Донецких областей (подконтрольных Украине) граждане нашей страны, которые приняли решение выехать и вывезти своих детей и пожилых людей из зоны конфликта в Одесскую область могут обратиться за помощью ( продукты питания, медикаменты, вещи и т.д.) по адресу город Одесса, Лютеранский переулок, 7 (угол Каретного переулка),

— написала Катерина Ножевникова в Facebook.

Также в сообщении говорится, что благотворительный Фонд Корпорация монстров будет работать, пока на счетах есть средства и есть поддержка благотворителей.

Фонд также выражает свою поддержку украинским военным и готов помогать им всем, чем сможет.

Сейчас пора проявить свою окончательную и неизменную с 2014 года позицию. Одесса – это Украина. Это наш город и наша страна. И другого не может быть.

С Украиной в Сердце.

— заявили сотрудники фонда.

Напомним, что 21 февраля президент России Путин признал независимость террористических «Л/ДНР». Это чревато усилением боевых действий на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такой шаг РФ нарушением суверенитета и территориально целостности Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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