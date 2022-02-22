Говорили на аппаратном совещании по-русски: у депутатов потребовали объяснений

Два депутата Одесского городского совета – Алексей Еремица и Роман Сеник, сообщили, что получили требования объяснить причину использования ими негосударственного языка во время аппаратного совещания в мэрии.

Оба депутата горсовета входят во фракцию ОПЗЖ. О претензиям к ним языкового омбудсмена Тараса Кременя они узнали из писем секретаря Одесского горсовета Игоря Коваля.

И от Еремицы и от Сеника потребовали письменно пояснить, что толкнуло их говорить на ином, чем государственный язык на аппаратное совещание в Одесской мэрии.

Депутат Алексей Еремица ответил, что он законопослушный гражданин и будет говорить на том языке, на котором захочет, а государство ведет «глупую и преступную языковую политику».

Роман Сеник сообщил, что закон не запрещает ему общаться на русском и есть четкая разница между «служебными обязанностями» и «депутатскими полномочиями».

Согласно закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятого в 2019 году, украинский язык как государственный является обязательным средством общения на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так что формально оба народных избранника неправы.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что депутата Одесского горсовета Илью Фреймана обвинили в надругательстве над государственным флагом.

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Фото НВ. На снимке слева — Роман Сеник, справа- Алексей Еремица

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