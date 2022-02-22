Новости Одессы и Одесской области

В Стамбульском парке задержали 4 стрелков

В Стамбульском парке задержали 4 стрелков

Сотрудники КУ «Муніципальна варта «вчера вечером задержали 4 человек, развлекавшихся стрельбой в Стамбульском парке (расположен на склонах Приморского бульвара).

Рецепты

Об этом сообщили в Департаменте безопасности Одесского городского совета.

В сообщении сказано, что вечером 21 февраля около 20:50, во время патрулирования, охранники КУ «Муніципальна варта» услышали выстрелы со стороны Стамбульского парка.

Сотрудники срочно выдвинулись на поиски.

Около 21:00 была задержана группа людей из 4 человек, которые ради развлечения решили пострелять в Стамбульском парке возле фонтана.

Немедленно на место происшествия была вызвана полиция, которая забрала нарушителей в Приморский райотдел.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что пьяный мужчина устроил стрельбу из стартового пистолета на Думской площади возле Одесской мерии. Его обезоружили и схватили сотрудники Муниципальной варты.

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Фото департаментеа безопасности Одесского городского совета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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