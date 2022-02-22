Путин запросил у Совфеда России разрешение ввести войска на Донбасс и получил «добро»

Совет федераций РФ получил обращение президента Владимира Путина об использовании российской армии за рубежом.

Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время заседания Совета сегодня, 22 февраля 2022 года.

«В Совет Федерации поступило обращение президента Владимира Путина об использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории России. Вношу дополнительно в повестку вопрос о рассмотрении данного обращения»,

– сказала спикер.

Также Матвиенко заявила, что обращение уже было рассмотрено комитетами Совфеда.

По последней информации, Совет федераций РФ разрешил использовать российские вооруженные силы за границей. Решение было принято единогласно.

Это обращение Путин направил в Совфед «в соответствии с договором о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» между РФ и псевдореспубликами «ДНР» и «ЛНР». Согласно постановлению, он сможет официально определять численность российских войск, сроки их пребывания за границей и конкретные территории.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании террористических «ЛНР» и «ДНР» и договоры о дружбе и сотрудничестве с их «руководителями».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал признание РФ независимости террористических ЛДНР нарушением суверенитета и территориально целостности Украины.

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Источник: НВ, фото Думская

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