Ключевые моменты:

США связывают гарантии безопасности для Украины с возможным мирным соглашением;

Российские войска продолжают массированные удары по городам и фронту;

ВСУ наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

Условия США по гарантиям безопасности

По информации агентства Reuters, Соединенные Штаты дали понять Киеву, что американские гарантии безопасности возможны только после подписания мирного соглашения с Россией. Для Украины эти гарантии считаются ключевыми для завершения войны.

Источник агентства сообщил, что на прошлой неделе США выступали посредником на переговорах между украинской и российской сторонами в Абу-Даби, где был достигнут определенный прогресс.

В то же время Financial Times написала, что администрация Дональда Трампа допускает: гарантии безопасности могут зависеть от согласия Украины на мирное соглашение, которое потенциально включает территориальные уступки, в частности по Донбассу.

Однако источник Reuters подчёркивает, что Вашингтон не навязывает Киеву конкретные условия и не заставляет Украину отказываться от своих территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что документ США о гарантиях безопасности готов полностью, и Киев ожидает определения времени и места его подписания. При этом он неоднократно подчеркивал, что территориальная целостность Украины должна быть сохранена.

Читайте также: В Одессе 28 января станет Днем траура по погибшим в результате ночной атаки

Обстрелы городов и ситуация на фронте

Этой ночью враг атаковал 146 дронами и баллистикой. Силами ПВО обезврежено 103 беспилотника (70,5%). Зафиксировано попадание 1 БР «Искандер-М» и 36 «шахедов» на 22 локациях, сообщили в Воздушных силах.

Вечером 27 января в Харьковской области российские войска атаковали пассажирский поезд сообщением «Чоп — Харьков — Барвенково», что привело к гибели людей и травмированию еще нескольких пассажиров.

Правоохранители говорят, что два попадания были зафиксированы возле поезда, еще одно попало непосредственно в вагон, в результате чего возник пожар. На момент атаки в поезде находился 291 пассажир, которых оперативно эвакуировали.

На месте российского обстрела пассажирского поезда обнаружены фрагменты пяти тел, сообщила областная прокуратура вечером 27 января.

Утром 28 января российские войска ударили по двору многоэтажного дома в Запорожье. Повреждены более 100 квартир и 20 автомобилей, возникли пожары. За медицинской помощью обратился 37-летний мужчина, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В Одессе в результате ночной атаки произошло разрушение и возгорание здания на территории Свято-Успенского мужского монастыря. Также повреждены складские и административные помещения, автомобили. Три человека получили ранения.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 105 боевых столкновений. Враг усилил активность на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, где было совершено 77 обстрелов.

За сутки российские войска нанесли 92 авиаудара, сбросили 275 управляемых авиабомб, применили 7915 дронов-камикадзе и осуществили 3903 обстрела, включая 61 удар из РСЗО.

Украинские военные успешно отрезали группировку армии РФ к северу от Купянска в Харьковской области, что позволило изолировать оккупантов в пределах города и улучшить тактическое положение Сил обороны вокруг населенного пункта. Поэтому «купянское направление может немного передохнуть, но не полностью», считает старший лейтенант ВСУ с позывным «Алекс».

По словам офицера, гораздо сложнее ситуация в районе Купянска-Узлового, где россияне контролируют переправы через реку Оскол и территории на левом берегу.

«Поэтому логистика туда стала существенно сложнее. Также захватчики усилили это направление профильными подразделениями ударных беспилотников», — подытожил «Алекс».

Потери армии РФ за сутки

Общие потери российских войск за сутки составили 690 человек. Также украинские военные уничтожили:

4 боевые бронированные машины

22 артиллерийские системы

1 реактивную систему залпового огня

1012 беспилотников

77 единиц автомобильной

2 единицы специальной техники