Трагедия на Таирова: мужчина порезал жену и ребенка и сам выбросился из окна

Сегодня, 30 мая, во дворе многоэтажек на Ак. Королёва, 48 мужчина напал с ножом на собственную жену и дочь, после чего покончил с собой, выбросившись из 12-го этажа.
Подробности трагедии рассказали в полиции Одесской области.
Сегодня у подъезда дома, в котором семья снимает квартиру, 39-летний мужчина неожиданно напал на жену и восьмилетнюю дочь, когда они возвращались с прогулки.
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Он нанес им множественные ножевые ранения, после чего побежал в подъезд, поднялся на 12 этаж и выпрыгнул с балкона общего пользования.
Тело мужчины было обнаружено возле дома.
Пострадавших забрала «скорая»: у женщины проникающие ранения брюшной полости и грудной клетки, у девочки – спины и шеи.
По словам полицейских, накануне вечером 31-летняя пострадавшая вызвала полицию из-за агрессивного поведения своего мужа. Со слов заявительницы, тот якобы впервые начал так себя вести.
«На вызов прибыли патрульные, которые составили в отношении обидчика протокол по ч. 1 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и выписали срочное запрещающее предписание, которым обязали мужчину покинуть жилье на трое суток и запретили контактировать с семьей. В присутствии полицейских мужчина собрал необходимые вещи и ушел из дома», — рассказали в полиции.
Сейчас на месте происшествия работает следственно оперативная группа.
С места происшествия полицейские изъяли два ножа, которые отправили на экспертизу.