Ключевые моменты:

Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками.

В Одесском районе зафиксировано попадание в верхние этажи многоэтажного дома.

Также повреждена крыша строительного супермаркета.

В результате атаки возникли пожары, которые спасатели уже ликвидировали.

Россия снова атакует Одессу

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг атаковал Одесщину ударными БпЛА.

По предварительной информации, в Одесском районе есть попадание в верхние этажи многоэтажного жилого дома. Кроме этого, повреждена крыша строительного супермаркета. Возникли пожары, которые уже ликвидированы. Добавим, что информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что вечером 12 июля российская армия в очередной раз нанесла удар беспилотниками по Одесскому району. В регионе объявляли воздушную тревогу, во время которой вражеские дроны успели навредить частному сектору. Спасатели сработали оперативно, обошлось без жертв.