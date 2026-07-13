атака Одеса

Ключевые моменты:

  • Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками.
  • В Одесском районе зафиксировано попадание в верхние этажи многоэтажного дома.
  • Также повреждена крыша строительного супермаркета.
  • В результате атаки возникли пожары, которые спасатели уже ликвидировали.

Россия снова атакует Одессу

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг атаковал Одесщину ударными БпЛА.

По предварительной информации, в Одесском районе есть попадание в верхние этажи многоэтажного жилого дома. Кроме этого, повреждена крыша строительного супермаркета. Возникли пожары, которые уже ликвидированы. Добавим, что информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что вечером 12 июля российская армия в очередной раз нанесла удар беспилотниками по Одесскому району. В регионе объявляли воздушную тревогу, во время которой вражеские дроны успели навредить частному сектору. Спасатели сработали оперативно, обошлось без жертв.

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