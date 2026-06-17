Ключевые моменты:

Энергетики и водоканал проводят масштабные ремонты в Приморском районе с 8 утра до 6 вечера.

Часть трамваев и троллейбусов остановилась из-за обесточивания подстанций.

Закрытый из-за отсутствия воды туалет на Соборке возмутил прохожих русскоязычной табличкой.

Отключения света и воды в Одессе 17 июня: что происходит в Приморском районе

Сегодняшнее утро для жителей центра Одессы началось с коммунального квеста. В Приморском районе энергетики затеяли глобальный ремонт сетей, который продлится ориентировочно до 18:00. Но одного отключения света коммунальщикам показалось мало: параллельно в городе начали ремонтировать водопровод, оставив без воды сразу несколько микрорайонов.

Из-за этого коммунального комбо в самом сердце Одессы, на Соборной площади, замерла работа общественного туалета. Как сообщает «Интент», зайти туда невозможно — нет ни света, ни воды. Но закрытые двери — это полбеды. На туалете до сих пор красуется табличка на русском языке, что уже вызвало массу вопросов у горожан касательно нарушения языкового закона.

К слову, этот туалет не так давно стал платным — в марте мэрия установила тариф в 10 гривен (льготники ходят бесплатно), но сегодня воспользоваться им не суждено никому.

Изменения в движении электротранспорта Одессы из-за ремонта сетей

Масштабное обесточивание ударило и по городским пассажирам. Из-за того, что тяговые подстанции временно остались без питания, городской электротранспорт в Приморском районе Одессы работает со сбоями.

Часть трамвайных и троллейбусных маршрутов пришлось серьезно ограничить или пустить по измененным схемам. Чтобы люди не добирались на работу пешком, городские власти в срочном порядке вывели на самые критические направления дополнительные автобусы.

Транспортники обещают вернуть все на свои места, как только энергетики завершат ремонт на подстанциях.

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ФОТО: Наталья Довбыш/Интент