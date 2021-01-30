Незнакомая Одесса: знаменитый перекресток сквозь столетие

Поразительно, как старая-старая фотография вдруг оказывает магическое воздействие и заставляет совершить путешествие в прошлое… На сей раз речь идет о перекрестке улиц Толстого, Коблевской и Соборной площади – только в давнем-давнем «облике».

В группе «Старая Одесса в фото» в Facebook Катерина Олейник разместила фотографию начала ХХ века (из публикаций Оleksiу Kumаtrеnkо), где мы видим одесский перекресток более чем 100 лет назад. Здесь пересеклись улица Коблевская и Соборная площадь. Ну а влево уходит нынешняя улица Льва Толстого, которая во времена, когда был сделан снимок, именовалась Гулевой.

На фото – одесская зима, такая же, как сейчас, ну разве что снега на улицах поменьше, чем сегодня. Одесситы более чем сто лет назад… Тумба с афишами, аптека на углу. А эти рекламные «билборды» тех времен! Одесситов, к примеру, приглашают на курсы каллиграфии!..

Одесситы сегодняшних времен сразу же отозвались в группе на публикацию. Вот только некоторые из них:

«Зимняя картинка прямо, как сегодня. История оживает!».

«Сразу представляю, что мои предки (два семейства) в это время могли здесь прохаживаться. Жили всего в квартале от этого места. Дедуля мой рассказывал, как приветствовал Николая Второго, который посещал наш Собор… По этому случаю ему сшили камзольчик».

«А моя мама в 12 лет стояла в толпе у Собора, когда через дорогу принесли на отпевание Веру Холодную. А через много лет, находясь далеко от площади, слышала звуки взрыва, когда Собор разрушали».

«Правый дом – Коблевская, 47. В нем до революции мой прадед держал мясную лавку, при СССР тут находилась кафешка «Млинчики».

«Какая теплая фотография, несмотря на снег… Там все еще живы – моя бабулька, дедулька, маленькая мамочка с сестрами. Все там».

«Да, родные места. Жаль, что крыльцо аптечное не сохранилось. Даже не знал, что оно там было».

Ранее одесский краевед и педагог Дмитрий Жданов разместил в соцсети фото старой одесской Аркадии до 1917 года.

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Фото: Facebook-группа «Старая Одесса в фото»