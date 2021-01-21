Незнакомая Одесса: неужели Аркадия? (фото)

Интереснейшую открытку разместил на своей странице в Facebook одесский краевед, геолог, педагог, автор книг об Одесе Дмитрий Жданов. Взглянув на нее и прочитав в верхнем правом углу «Аркадия», невольно вопрошаешь: «Неужели Аркадия?!».

Да, это Аркадия периода до 1917 года. Кстати, Дмитрий обращает внимание на то, что на переднем фоне отлично просматривается наша одесская конка на остановке.

Более того, то, что мы видим на открытке – это место, где сейчас «главный вход» в Аркадию. И снова хочется вопросить: «Да неужели?!», так вид на старой почтовой открытке отличается от того, что мы видим сегодня.

Ну, а одесситы, откликнувшиеся на публикацию Дмитрия Жданова, уже определили, что здание, которое изображено на открытке (почтовой карточке) – это ресторан «Южная Пальмира».

Какой была старая дореволюционная Аркадия? Помощь в этом нам окажет ресурс Евгения Волокина «Старая Одесса в фотографиях». Так наша прогулка по незнакомой Аркадии до 1917 года продолжилась. Многие из этих фотографий, открыток, почтовых карточек предоставляют нам уникальную возможность прогуляться по Аркадии «раньших времен», и узнать о ней (кстати, о конке и трамвае) несколько любопытных фактов.

Конец ХIХ века – приморский овраг на Среднем фонтане становится престижным центром купаний, увеселений и гуляний.

1894 год – линия конки соединяет Малофонтанскую дорогу (Французский бульвар) с Аркадией. Конечная остановка находилась на левом берегу балки, возле ресторана, у будущего каменного мостика. На берегу построены летний ресторан, лодочный причал и общественные морские купальни – дощатые кабинки на подмостках.

1902 год – на месте летнего ресторана завершено строительство каменного ресторана для купца первой гильдии Ушера Сигала.

Начало 1900-х годов – проложена Новоаркадийская дорога (проспект Шевченко с 1964 года), соединившая Аркадию с городом.

1912 год – в начале Аркадийской балки построен павильон остановки трамвая (архитектор Семен Ландесман).

1912 год – через Аркадийскую балку перекинут «трамвайный мостик» (архитектор Михаил Безчастнов) с проложенными по нему рельсами, позволявшими трамваю делать круг по двум берегам балки.

1912 год – проложена линия электрического трамвая, двигавшегося в Аркадию от Французского бульвара по Лагерному переулку (улица Академическая).

1913 год – трамвай в Аркадию начинает ходить от Преображенской улицы по Большой Арнаутской, Земской, Пироговской, Пироговскому переулку, Новоаркадийской дороге.

Середина 1910-х годов – в Аркадии построено здание заведения теплых морских ванн – водолечебница, работавшая с 8 утра до 8 вечера.

В 1918 году у Аркадии началась совсем другая история. Курорт «Аркадия», как и все курорты страны, объявлен государственной собственностью и передан в ведение ВСНХ (Высшего совета народного хозяйства) страны. К 1919 году в связи с военным положением трамвайное сообщение с Аркадией прекращено.

Фото: Facebook Дмитрия Жданова и ресурс «Старая Одесса в фото»

Читайте также: Незнакомая Одесса: Ришельевская без Оперного театра.