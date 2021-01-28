Реставрация по-одесски: кафе под вывеской аптеки Лейбензона (фото)

Мы на улице Толстого, на том ее участке, который благодаря реставраторам превратился в Гулевую. Мы – в кафе. А вывеска, между тем, гласит, что находимся мы все же в аптеке. Точнее – в старом-старом аптечно-косметическом магазине господина Лейбензона.

Гляньте на окна!

Сейчас январь. То дождь, то снег, то порывы ветра. Старые вывески, которые благодаря архитектору-реставратору Анатолию Изотову и его неутомимой команде мастеров получили новую жизнь, сейчас отдыхают.

До чего же это позитивная история! Реставрация по-одесски, оказывается, может и должна быть реставрацией, а не ее подобием. И хотя, как рассказывает Анатолий Изотов, работы по фасаду и вывескам отложены до теплых дней, новости есть.

И кафе уже работает, и удивляешься, глядя на табличку: «1906 Аптека Лейбензона – кафе 2020». Где же мы все-таки?

А мы все там же, в современном кафе, где решили подарить одесситам кусочек старой Одессы. Спасибо за это и реставраторам, и новым арендаторам кафе. И пока мы еще не зашли вовнутрь, знакомимся с новшествами.

Первое и главное: фасад украшен новыми окнами и дверью, на которой – подлинная австрийская ручка тех времен. И окна и двери не из пластика! Из дерева! Собирали всем миром: и арендатор оплатил часть необходимой суммы, и меценаты отыскались (даже в Киеве!), и сами реставраторы понемногу собирают необходимую сумму. Анатолий Изотов говорит по этому поводу, что очень благодарен изготовителям, которые дали отсрочку по выплате.

Это еще немножко и музей

А теперь – в кафе. Или все же в старую-старую аптеку? Интерьер поражает. Он тоже хранит черты той Одессы самого начала прошлого века. И, кажется, сам господин Лейбензон сейчас предложит вам свой товар. Впрочем, до полного окончания работ еще далековато, а вот ощущение, что здесь теперь еще и немножечко музей, уже есть.

Анатолий Изотов работал тут со своими студентами – будущими архитекторами-реставраторами, давая им практические знания не за партой, а на реальном объекте. Он рассказывает, что были обнаружены печные каналы, остатки печи, контуры от конструкций старинных деревянных ставен, которые, как выяснилось, сохранялись тут до начала 1990-х годов. В будущем есть идея их восстановить.

– По остаткам элементов убранства интерьеров удалось выяснить, что во втором помещении, которое уже не относилось к аптечно-косметическому магазину, сначала была устроена печь прямо по деревянному полу, даже без демонтажа плинтуса, а позднее к ней примкнула стена. Последнее удалось установить по остаткам замурованного карниза печи, – такой вывод делает архитектор-реставратор.

Детальное изучение помещения показало, как рассказывает Анатолий Изотов, что когда-то там была еще одна дверь, выходившая на улицу. А все это вместе с иными «историческими уликами» также указывает на то, что существующие три зала нынешнего кафе ранее были отдельными помещениями: два помещения – два магазина и одно помещение – часть квартиры. Три расчищенных старых канала начали «тянуть» воздух, что явно пригодится для естественной вентиляции помещений.

Ну а все остальное – на наших фото. Да, мы в современном кафе. И, одновременно – в том самом старом «ароматно-аптечном» магазине. Тема одесской аптеки продолжена и внутри этой новой одесской фишки – в самом лучшем ее понимании.

О «мелочах» и настоящем телефонном номере

Все увиденное – не новодел, это по-настоящему ожившая старина, фрагмент истории, который можно теперь увидеть. И, кстати, уже существующие в интерьере подлинные предметы, которыми постепенно будет дополнятся кафе в живом музее, и отреставрированные деревянные полы – большей частью времен Лейбензона: австрийские печные изразцы, старая керосиновая лампа, печные кирпичи с клеймами, печные дверцы производства завода «Берндта в Одессе» и многое иное. Все тут кроется в мелочах. Их надо рассматривать, наслаждаться их видом. Коллекция же подлинных вещей, кстати, будет пополняться.

– Заходя в кафе, не забудьте глянуть на полочку, на которой стоит хоть и современный, но подобный старинному телефон. На нем указан телефонный номер. Эти цифры – не выдумка. Это настоящий телефонный номер аптечно-косметического магазина Лейбензона, найденный мной в старом путеводителе «Вся Одесса» за 1906 год, – открывает еще одну тайну Анатолий Изотов.

До новых встреч на Гулевой!

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