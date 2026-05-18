Ключевые моменты:

Историки считают, что Одесса является прямым продолжением Хаджибея, а не «новым» городом

Первое упоминание о Коцюбиеве-Хаджибее датируется 1415 годом

Археологи нашли подтверждение существования крепости Хаджибей в центре Одессы

В туристической сфере до сих пор спорят, от какой даты отсчитывать возраст города

Дискуссия о настоящем возрасте Одессы продолжается уже не первое десятилетие, однако в последние годы она вновь стала особенно острой — на фоне деколонизации, археологических исследований и пересмотра имперских исторических нарративов. В 2021 году Одесский горсовет внес в Устав громады дату 19 мая 1415 года как день первого письменного упоминания о Хаджибее. При этом официальный День города по-прежнему отмечают 2 сентября.

Для этого материала «Одесская жизнь» пообщалась с доктором исторических наук Тарасом Гончаруком, экскурсоводом и краеведом Виолеттой Дидук, председателем Национальной туристической организации Украины Иваном Липтугой, а также использовала данные археологических исследований Андрея Красножона и хроники польского историка Яна Длугоша. Отдельное внимание уделили тому, как споры о «возрасте Одессы» влияют на современный туристический образ города и его культурную идентичность.

Хаджибей – Одесса: кровная связь

– История любого населенного пункта начинается либо с первого письменного упоминания, либо с первой археологической находки на его территории. И изменение названия не может ее изменить. Как любят говорить историки: если женщина выходит замуж и меняет фамилию, это не значит, что она родилась заново, – шутит Тарас Гончарук.

Люди селились на территории Одессы с древних времен. Когда-то здесь было античное поселение. Во времена Великого княжества Литовского – крепость. Позже – центр османского поселения Хаджибей.

Между античной колонией и Хаджибеем – промежуток более тысячи лет. И связи между ними нет.

– А вот между Хаджибеем и Одессой существует прямая связь, – убежден историк. – Через сохранившиеся сооружения, через семьи, жившие здесь при османах: греков, евреев, украинцев, русских староверов, молдаван. Все они остались и во времена Российской империи. То есть генеалогия семей Хаджибея и Одессы связана прямой линией.

Об удивительном совпадении праздничных дат

– В Российской империи существовала традиция начинать историю территорий после их оккупации и давать им новые названия. Так, в начале 1795 года Хаджибей был переименован в Одессу — одним списком вместе с Балтой, Овидиополем и Вознесенском.

Со временем город превратился в процветающий центр экспорта украинского зерна. И власти решили, что Одессе нужна красивая «точка отсчета».

Одесский историк Аполлон Скальковский, чтобы угодить генерал-губернатору Михаилу Воронцову и императору Николаю I, предложил дату 22 августа (по новому стилю 2 сентября) 1794 года. Он нашел свидетельства, что именно в этот день были начаты работы в порту. Правда, верфь здесь существовала еще с 1793 года. Кроме того, Российской империи досталась турецкая Хаджибейская пристань. И чтобы сделать дату более убедительной, Скальковский заявил, что в этот день в Одессе были заложены две первые церкви и проведена борозда в честь основания города. Хотя ссылок на документы не предоставил.

Но дело было вовсе не в документальной достоверности. 22 августа отмечался день коронации Николая I — главный праздник империи. И газета «Одесский вестник» отзывалась о торжественном событии так: «Одесса отмечает дату коронации и — что удивительным образом совпало с ней — день основания».

Почему возраст Москвы отсчитывается от первого упоминания о ней, а Одессы — нет?

– В советские годы сначала отошли от имперской идеологии. Но позже — во времена Брежнева и даже в независимой Украине — снова возродили эту традицию. По всей стране начали появляться «Дни города». Жванецкий говорил: «Все знают, что такое День города — это день, когда городская власть отмывает городские деньги», — цитирует опального писателя Тарас Гончарук.

Так что 200-летие Одессы было отмечено с большим размахом.

– Одесса как настоящая женщина скрывает свой возраст, — иронизирует Тарас Гончарук. — Но в 1994 году накануне подготовки к торжествам одесский историк Александр Болдырев издал брошюру «Одессе — 600». Он подошел к дате основания города как политолог: почему возраст Москвы отсчитывается от первого упоминания о ней, а Одессы — нет?

Впервые Хаджибей упоминается в 1415 году в хрониках Яна Длугоша — когда польский король Владислав II Ягайло решил помочь Византии, атакованной турками. Он отправил защитникам Константинополя «щедрую помощь зерном» из своего королевского порта Коцюбиев — в тюркском прочтении Хаджибей.

– Первое упоминание очень красивое: перед угрозой мусульманского нашествия помощь католического монарха — православному, — отмечает историк. — Это не то, что Юрий Долгорукий, который считается основателем Москвы, написал: «Приди ко мне, брат, в Москов». Что там было? А здесь мы знаем, что Коцюбиев был портом.

Длугош, как человек церкви, привязывал свои хроники к праздникам. Он указал, что описанные им события произошли на Троицу. Как выяснилось, в 1415 году этот праздник отмечали 19 мая.

О соляном пути и «сине-желтых» казаках

В 1442 году Коцюбиев передали польскому пану украинского происхождения Теодору Бучацкому. К тому времени уже образовались Куяльницкая и Хаджибейская пересыпи. В озерах, в которые превратились заливы, начала оседать соль. Есть упоминания, что ее здесь загружали на суда и везли вплоть до Киева, в обход порогов.

В конце XV века эта территория перешла под власть Османской империи. Турки и их вассалы прописали пункты добычи соли в Хаджибее и возможность везти ее в Киев, Луцк и другие города. У порта стоял татарский гарнизон.

Позже, после ударов казаков — в ответ на татарские набеги — крепость пришла в упадок.

Но со временем турки ее восстановили. И уже в первой половине XVIII века сюда приходили галеры. Здесь были почтовая станция и большой гостиный двор, кофейни и трактиры для матросов. Пристань и таможня, по словам Тараса Гончарука, располагались в районе современной Таможенной площади. А крепость двумя башнями смотрела на мыс Военного спуска — внизу были обрыв и море.

В 1789 году Хаджибей был взят штурмом регулярными войсками Дерибаса и черноморскими казаками. Причем на его плане, отмечает историк, украинские войска обозначены сине-желтыми квадратиками. После штурма крепость была взорвана.

Благодаря недавним археологическим раскопкам, которые проводит ректор Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского Андрей Красножон, удалось установить, что крепость располагалась рядом с памятником Дюку де Ришелье. Ее стена была заложена на уровне античного слоя V века до нашей эры.

400 лет истории в подарок

– Когда Александр Болдырев заявил, что Одессе не 200, а 600 лет, и все набросились на него, он сказал: «В чем проблема? Барон Мюнхгаузен в фильме подарил один день, а я дарю вам 400 лет интересной истории». И она ведет не только к российскому «политическому углу», но и к истории Османской империи, Великого княжества Литовского, Королевства Польского, — подчеркивает Тарас Гончарук. — Я, кстати, был бы не против, чтобы Одессе было еще больше лет — если покопаться. Потому что до Коцюбиева есть упоминание о Джинестре.

К сожалению, ученые до сих пор не знают, была ли эта средневековая генуэзская гавань населенным пунктом. На навигационных морских картах Джинестра обозначена. Но существует точка зрения, что это якорная стоянка. Поэтому она не предполагает поселения на берегу. Кроме того, некоторые исследователи картографии считают, что Джинестра — название Куяльницкого лимана. В то время он был еще морским заливом. И в Одесском краеведческом музее есть итальянский средневековый якорь, найденный в Куяльнике — тогда корабли заходили прямо в лиман.

– Если бы доказали, что Джинестра была населенным пунктом, — тогда можно было бы расширить историю. Хотя сама дата 19 мая — такой красивый акт помощи — могла бы остаться как дата основания города. И майские дни в Одессе ничуть не хуже сентябрьских, — убежден Тарас Гончарук. — А когда ссылаются на «традиции»… Ну, если история — не наука, тогда нужны традиции. Но так можно и до физики дойти: мы привыкли к классической ньютоновской механике, а тут появился какой-то Эйнштейн со своей теорией относительности.

Повлиял ли новый День рождения города на туристическую отрасль

Экскурсовод и краевед Виолетта Дидук: «Для туристов дата основания города второстепенна»

– Понятие «день рождения» по отношению к городу применяется с определенными оговорками. Рождение города — это процесс. И в этом процессе обычно довольно сложно определить какую-то конкретную дату. Поэтому «день рождения», на мой взгляд, — очень сомнительная формулировка. В принципе, так же, как и «день основания». У нас нет документального подтверждения даты 2 сентября. А 19 мая — это первое упоминание о городе. То есть, если он упоминается — значит, существовал и до этого.

Как дата 19 мая имеет полное право на существование. И это, насколько я знаю, сейчас закреплено в Уставе Одессы решением нашего горсовета. Так что у нас есть, по сути, две даты: День города и День первого упоминания.

Я как экскурсовод даю разностороннюю информацию для того, чтобы человек сам мог принять какое-то решение: что-то почитать, сформировать свое мнение. Рассказываю об истории Одессы с разных сторон. И, конечно, не с 1789 года, а с первых поселений, которые существовали здесь еще до 1415 года — в частности, древнегреческих на Приморском бульваре.

Рассказываю не только об Одессе, но и о ее пригородах. В частности, о Куяльницком кладбище, где похоронены запорожские казаки и их потомки, которые активно участвовали в истории Хаджибея — Одессы. Есть экскурсии и по Одесской области.

Новая дата изменила туристическую сферу Одессы разве что тем, что в этот день в городе проводят различные мероприятия и фестивали. А в целом для туристов дата основания города второстепенна — по сравнению с морем и атмосферой. В то же время убеждена: изучать историю важно всегда. Особенно во время войны.

Глава Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга: «19 мая не отменяет 2 сентября»

– 19 мая было внесено в Устав города как дата первого упоминания о Хаджибее. Но это не отменяет День основания города, который в уставе зафиксирован — 2 сентября.

История этой местности насчитывает 2,5 тысячи лет. У нее есть античный период, итальянский, османский, литовский, советский, российский и независимый украинский. Как и любое другое место на земном шаре, ее можно рассматривать в исторической ретроспективе с любого момента.

Потому что до того, как Коцюбиев (Хаджибей) упоминается в 1415 году, существуют подтвержденные археологические раскопки и карты, хранящиеся в Ватикане, с упоминанием Джинестры именно на этом месте. То есть здесь были фортификации и портовые остановки генуэзцев задолго до упоминания Хаджибея.

Поэтому я сторонник того, чтобы не привязываться к каким-либо датам. Это не означает, что я защищаю только дату основания города во времена Российской империи. Но фактически, если рассуждать исторически, город под названием Одесса появился именно в 1794 году.

До этого здесь было поселение Хаджибей. В разные периоды оно имело разные названия — это знают и историки, и археологи. Но с периода между античностью и основанием Одессы в XVIII веке не сохранилось артефактов, по которым можно было бы создавать экскурсионные маршруты.

Если археологические раскопки фундамента крепости Хаджибей Андрея Красножона окажутся успешными — если найдут большие фрагменты стен и башен — их можно будет оставить открытыми под стеклом. Тогда появится хотя бы один артефакт, подтверждающий, что здесь что-то физически существовало. Потому что сегодня, если читать историческую литературу, — города здесь не было, как бы мы ни пытались это «притянуть за уши». Да, была крепость, вокруг были разные хутора, но это не город. У него не было атрибутов городского поселения.

Массовый туристический продукт продается на темы, которые пользуются спросом. Одесса сегодня пытается избавиться от своего мифа «бандитской Одессы», воспетого в литературе и кино. Пытается найти новые темы — за что зацепиться. Потому что вся политика государства последних лет направлена на то, чтобы «зачистить» нашу историю, связанную с имперским или советским периодом. Но от этой зачистки, к сожалению, новая история у нас не появится — факты отменить нельзя. А экскурсии как были, так и остаются — на усмотрение экскурсоводов.

О том, как историческая дискуссия о возрасте Одессы превратилась в политический вопрос, мы рассказывали в статье: Одессе — 200 или 600 лет? Как перестать спорить из-за возраста Одессы.

В какой день, по мнению одесситов, нужно праздновать День города, можно узнать из нашего опроса День рождения Одессы: когда одесситы хотят праздновать основание города — опрос.