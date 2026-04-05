Ключевые моменты:

Экоинспекция обнаружила незаконные свалки во время патрулей в Одесской области.

Локации: Хаджибейский район Одессы (городские зоны); Таировская, Фонтанская и Черноморская общины.

Тип мусора: Смесь бытовых отходов со строительными материалами.

Свалки под открытым небом

В ходе регулярных объездов Одесской области представители Государственной экологической инспекции зафиксировали 10 нарушений по незаконному складированию отходов.

По информации прессслужбы инспекции, в Хаджибейском районе Одессы образовались скопления мусора вдоль городских зон, а на землях Таировской поселковой, Фонтанской сельской и Черноморской городских общин обнаружили несанкционированные свалки на открытых участках и подтвердили случаи самопроизвольного выбрасывания отходов.

Большинство обнаруженных свалок содержало смесь бытового мусора со строительными отходами и другими материалами. Инспекторы составили акты по каждому случаю и направили письма местным органам власти с требованием срочно убрать мусор и восстановить порядок на территориях.

Государственная экологическая инспекция отмечает: незаконный сброс отходов нарушает законодательство и предусматривает административные штрафы. Граждан просят быть ответственными и сообщать о загрязнениях по номеру горячей линии: +38 099 089 11 29.

