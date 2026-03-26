Не будет света в некоторых районах Одессы 27 марта.

Российские удары в ночь на 26 марта повредили 4 объекта ДТЭК в Одесской области.

Без света остаются 33,4 тыс. семей в Белгород-Днестровском, Болградском и Измаильском районах.

ДТЭК «Одесские электросети» сообщили, что 27 марта, с 08:00 до 17:00 мы будем выполнять безотлагательный ремонт оборудования. В настоящее время для безопасности работ будут частично обесточены микрорайоны Черемушки, Альтаир, Бугаевка, Пересыпь и Лузановка в Одессе. Объекты критической инфраструктуры будут со светом.

Кроме того, в случае объявления воздушной тревоги время ремонта может быть продлено. Все изменения мы сообщаем в чат-боте Viber и Telegram и на сайте. Поэтому советуем периодически проверять сервисы.

К слову, после завершения работ свет будут возвращать поэтапно во избежание пиковой нагрузки и новых аварий.

Добавим, в ночь на 26 марта российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре ДТЭК в Одесской области. В результате разрушены четыре объекта, что затрудняет быстрое восстановление.

По данным ДТЭК «Одесские электросети», к утру энергетики подключили электроэнергию для 31,5 тысяч домохозяйств. Однако в Белгород-Днестровском, Болградском и Измаильском районах без света все еще находятся 33,4 тысяч семей.

Напомним, ранее ночью враг атаковал портовую, энергетическую и промышленную инфраструктуру Измаильского района. Удар нанес значительные повреждения, 26-летний мужчина получил травмы и попал в больницу. Без электричества осталось около 17 тысяч абонентов, в Вилково исчезло централизованное водоснабжение — воду подвозят, а критические объекты Измаила частично питают генераторами.