Немецкий город-побратим Регенсбург передал Одессе инклюзивный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и партию музыкальных инструментов.

Спецтранспорт с рампой будет возить подопечных Центра реабилитации лиц с психофизическими нарушениями.

Новые инструменты получили воспитанники музыкальной школы №4 и школы имени профессора Столярского.

Друзья из немецкого города-побратима Одессы Регенсбурга снова поддержали одесситов полезным и очень своевременным грузом: партнеры передали городу специализированный автобус Mercedes-Benz Sprinter и партию музыкальных инструментов.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Одесского горсовета.

Переданный микроавтобус – особенный. Он оборудован удобной рампой, которая позволяет комфортно перевозить людей на креслах колесных и с другими трудностями в передвижении. Машину уже отдали городскому Реабилитационному центру для лиц с психофизическими нарушениями, так что подопечным центра теперь будет гораздо проще добираться на занятия.

Не забыли немецкие побратимы и об одесской культуре. Новые музыкальные инструменты получили воспитанники Одесской музыкальной школы Nº4, а также знаменитой специализированной музыкальной школы имени профессора П. С. Столярского. Для юных музыкантов, которые продолжают учиться, несмотря на все трудности, это огромная поддержка.

В одесской мэрии искренне поблагодарили за постоянную помощь руководство и жителей Регенсбурга, а также организацию Space-Eye и Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ), которые помогли организовать и доставить этот важный груз.

Напомним, в 2025 году побратимству между Одессой и Регенсбургом исполнилось 35 лет. В августе того же года в рамках культурного обмена и многолетней дружбы была организована поездка группы юных одесситов в немецкий город-побратим для участия в проекте «Мини-Регенсбург».