Указанные автомобили будут закреплены за территориальными центрами социального обслуживания. Их передадут для усиления работы муниципальной службы «Социальное такси». Микроавтобусы уже имеют частичную адаптацию для перевозки лиц с инвалидностью, однако их еще дооборудуют для обеспечения комфортной транспортировки пользователей кресел колесных.

Напомним, «Социальное такси» функционирует в Одессе как совместная инициатива городских властей и общественной организации «Безбарьерные». Служба предоставляет специализированные услуги перевозки для лиц с инвалидностью в административные, банковские и социальные учреждения города. На момент получения помощи в городе работало 6 автомобилей этой службы, которая пользуется значительным спросом. В настоящее время уже обработано более 1200 заявок на услуги. Ожидается, что получение новых микроавтобусов из Регенсбурга позволит увеличить количество доступных перевозок и расширить общие возможности службы.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов выразил благодарность городу Регенсбургу за оказанную помощь и отметил ценность многолетней дружбы между городами. Он подчеркнул, что полученный транспорт предоставляет одесситам с инвалидностью возможность получить комфортный доступ к необходимым услугам, чувствовать себя мобильными и независимыми. Заказать услугу «Социальное такси» люди с инвалидностью могут через мобильное приложение MISTO или позвонив на короткий номер 15-01.