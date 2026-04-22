Смертельная авария случилась сегодня утром в Болгарии.

Автобус с одесской регистрацией наехал на людей, которые вышли из салона во время вынужденной остановки.

Двое граждан Украины погибли, среди 16 раненых есть дети.

Полиция Болгарии задержала водителя автобуса.

По информации местных СМИ, трагедия произошла из-за «нелепой технической неисправности». Автобус остановился на подъеме дороги из-за то что закончилось топливо. Пассажиров вывели из салона.

Когда водитель попытался снова завести транспорт, автобус начал самопроизвольно катиться назад, съехал в кювет и перевернулся, задавив людей, находившихся снаружи.

В результате двое пострадавших скончались на месте, еще 16 получили травмы различной степени тяжести.

Наиболее тяжело раненых доставили на машине скорой помощи в региональную больницу города Бургаса. Еще десяти раненым оказали медицинскую помощь в центре неотложной медицины Малко-Тырново. Остальные участники поездки временно размещены в местном центре дневного ухода за пожилыми людьми в приграничном городе.

Как сообщил мэр Малко Тырново Илиян Янчев, Автобус имеет украинские регистрационные номера. Более 30 украинских беженцев, проживающих в Бургасе, ехали на нем в Турцию.

Напомним, утром 27 марта в Одесской области произошла авария с маршрутным автобусом. Водителю стало плохо за рулем, из-за чего транспорт съехал в кювет. В салоне находились 13 пассажиров, 11 из них получили травмы.