Ключевые моменты:
- Смертельная авария случилась сегодня утром в Болгарии.
- Автобус с одесской регистрацией наехал на людей, которые вышли из салона во время вынужденной остановки.
- Двое граждан Украины погибли, среди 16 раненых есть дети.
- Полиция Болгарии задержала водителя автобуса.
По информации местных СМИ, трагедия произошла из-за «нелепой технической неисправности». Автобус остановился на подъеме дороги из-за то что закончилось топливо. Пассажиров вывели из салона.
Когда водитель попытался снова завести транспорт, автобус начал самопроизвольно катиться назад, съехал в кювет и перевернулся, задавив людей, находившихся снаружи.
В результате двое пострадавших скончались на месте, еще 16 получили травмы различной степени тяжести.
Наиболее тяжело раненых доставили на машине скорой помощи в региональную больницу города Бургаса. Еще десяти раненым оказали медицинскую помощь в центре неотложной медицины Малко-Тырново. Остальные участники поездки временно размещены в местном центре дневного ухода за пожилыми людьми в приграничном городе.
Как сообщил мэр Малко Тырново Илиян Янчев, Автобус имеет украинские регистрационные номера. Более 30 украинских беженцев, проживающих в Бургасе, ехали на нем в Турцию.
На данный момент полиция Болгарии задержала одного из водителей автобуса для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, утром 27 марта в Одесской области произошла авария с маршрутным автобусом. Водителю стало плохо за рулем, из-за чего транспорт съехал в кювет. В салоне находились 13 пассажиров, 11 из них получили травмы.