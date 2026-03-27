Ключевые моменты:

ДТП произошло на трассе между Ивановкой и селом Билка.

В салоне находились 13 пассажиров, 11 из них получили травмы.

Водитель не пострадал, его проверят на состояние опьянения.

Авария под Одессой: пострадали пассажиры автобуса

Утром 27 марта в Березовском районе Одесской области произошла авария с участием маршрутного автобуса. Инцидент случился на автодороге между поселком Ивановка и селом Билка.

По предварительной информации, водитель автобуса Mercedes Sprinter во время движения почувствовал ухудшение самочувствия. В результате он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, после чего транспорт съехал в кювет.

В салоне находились 13 пассажиров. В результате ДТП травмы получили 11 человек. Всех пострадавших доставили в Ивановскую центральную районную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сам водитель не пострадал. Его проверят на состояние опьянения.

На месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства аварии и решают вопрос о правовой квалификации происшествия. При этом движение транспорта на данном участке дороги не затруднено.

