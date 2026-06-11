Ключевые моменты:

Около 70% украинцев планируют отдых в Одессе и на побережье, что больше, чем в Карпатах.

Спрос на отдых в Одесской области вырос на 14% по сравнению с прошлым годом.

Летом 2026 г. загруженность гостиниц прогнозируют на уровне 75% в Одессе и 85% в области.

Важнейшими критериями выбора стали комфорт, локация и цена, а не только близость моря.

83% туристов называют стоимость проживания главным фактором при планировании отпуска.

Средний тариф на проживание в Одесском регионе вырос на 25% из-за высокого спроса.

Спрос на морской отдых бьет рекорды

Несмотря на войну и постоянные вызовы безопасности, Одесский регион остается одним из самых привлекательных мест для летнего отдыха украинцев. Интерес к поездкам на побережье Черного моря продолжает расти, а Одесса опережает другие популярные туристические направления страны.

По результатам опроса почти 70% украинцев (69,8%) планируют провести отпуск в Одессе или на побережье области. Таким образом, регион опережает даже Карпаты, которые для летнего отдыха выбрали 52,8% респондентов.

Специалисты отмечают, что море и дальше ассоциируется с полноценным летним отпуском. Для многих украинцев это возможность хотя бы ненадолго вернуть ощущение привычной жизни — насладиться пляжем, прогулками, питанием и атмосферой курорта.

Добавим, увеличилось количество запросов на отдых в Одесской области на 14% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. По прогнозам компании, в самые активные летние месяцы 2026 года загруженность гостиниц в Одессе может достигнуть не менее 75%, а в области — около 85%.

Несмотря на то, что Одесщина все еще считается регионом с повышенными рисками из-за военной ситуации, спрос на отдых постепенно восстанавливается. Чаще регион выбирают жители Киева, центральных областей и прифронтовых территорий, для которых поездка к морю становится альтернативой заграничному отдыху и возможностью изменить обстановку.

Исследование показало, что современный турист стал более прагматичным в выборе места жительства. Важнейшими критериями остаются комфорт номеров (90,6%), выгодное расположение (81,8%) и проживание (76,3%).

Только расположение у моря уже недостаточно — отдыхающие все больше обращают внимание на качество сервиса, транспортную доступность и общие условия пребывания.

Стоимость отдыха играет ключевую роль

Следует отметить, что для 83% участников опроса именно цена является определяющим фактором при выборе места отдыха. Больше всего туристов планируют тратить от 3 до 6 тысяч гривен за ночь для двух человек, хотя большинство рассчитывает на бюджет от 1500 до 6000 гривен. К слову, именно Одесский регион демонстрирует скорейшее повышение средней стоимости проживания. По сравнению с 2025 годом, тариф вырос примерно на 25%, что объясняют значительным спросом на качественное размещение.

Кроме моря украинцы все чаще выбирают активности, связанные с природой, гастрономией и оздоровлением. Среди самых популярных вариантов – прогулки на природе (71,7%), пляжный отдых (67,9%), рестораны и кафе (62,3%), а также SPA-комплексы (47,2%).

Хотя только 1,9% респондентов назвали безопасность главным критерием выбора, для 45,3% именно риски безопасности могут стать причиной отказа от поездки. Особенно это касается Одесского региона, где туристы все чаще обращают внимание на наличие укрытий, транспортную логистику, расположение гостиниц и возможность отмены бронирования без значительных потерь.

Эксперты считают, что сезон 2026 для Одессы является не столько возвращением к довоенным показателям, сколько формированием новой модели внутреннего туризма.

Ведь море остается главной причиной выбора этого направления, однако для современного туриста этого недостаточно. Все большее значение приобретают качество сервиса, комфорт, прозрачные условия проживания, гибкость бронирования и уровень безопасности.

Напомним, в Одессе 14 пляжей уже прошли проверки и официально могут принимать отдыхающих, еще 32 заявки от арендаторов находятся на рассмотрении. Все открытые локации оборудованы спасательными постами, укрытиями и средствами безопасности.