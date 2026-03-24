Олег Кипир подписал распоряжение о ежеквартальных наградах за призовые места на всеукраинских и международных соревнованиях.

Кто получает спортсмены от 14 лет и тренеры.

Кто в Одесской области будет получать денежные награды

Олег Кипир, глава Одесской ОГА, подписал распоряжение о значительном расширении финансовой помощи спортсменам и их тренерам, участвующим в соревнованиях от областного до международного уровня. То есть спортсмены, представляющие регион и Украину, ежеквартально будут получать выплаты за призовые места на всеукраинских и международных турнирах. К слову, сюда относятся и соревнования военных и ветеранов.

В общем, в программу поддержки вошли кандидаты в олимпийские, паралимпийские и дефлимпийские игры. Вознаграждения получат спортсмены от 14 лет, а тренеры – 50% от этой суммы. Правда, выплаты не будут касаться коммерческих соревнований.

«Системная поддержка спорта – это не только сильные атлеты, но и позитивный имидж страны, вдохновение для молодежи и предстоящие триумфы Украины на глобальной арене», – подчеркнул Олег Кипир.