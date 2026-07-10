Ключевые моменты:

На лицевой стороне разместили портрет Василия Стуса, а на обороте — здание Донецкого национального университета, который носит его имя.

Официальный запуск банкноты в наличное обращение запланирован на 4 сентября 2026 года.

Зачем Украине купюра в 2000 гривен и когда она войдет в обращение

Нацбанк вводит в обращение новую банкноту номиналом в 2000 грн. Она появится в обращении с 4 сентября 2026 года. Об этом во время брифинга сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Появление банкноты в 2000 гривен — это вынужденный экономический шаг. В НБУ отмечают, что за последние годы средние зарплаты и цены в Украине заметно выросли, поэтому введение более крупного номинала поможет государству существенно сэкономить на печати, транспортировке и обслуживании бумажных денег.

Например, количество купюр, необходимых для выплаты средней зарплаты, сократится вдвое – до около 15 банкнот, заявил глава НБУ.

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Отметим, последний раз банкнотный ряд гривны обновляли в октябре 2019 года, когда Нацбанк ввел в обращение купюру номиналом 1000 грн с портретом Владимира Вернадского.

На новой купюре изображен поэт Василий Стус

Весь процесс создания новой купюры Нацбанк тесно связал со знаковыми датами в жизни Василия Стуса:

6 января 2026 года — решение о выпуске банкноты правление НБУ утвердило точно в день рождения поэта .

. Июль 2026 года — презентацию дизайна провели в месяце, когда Стус в свое время публично отказался от советского гражданства в знак протеста против тоталитарного режима.

4 сентября 2026 года — новые деньги официально начнут принимать в магазинах и банках. Эту дату выбрали неслучайно: 4 сентября — день памяти Стуса, который погиб в советском лагере в 1985 году.

Для украинцев Василий Стус объединяет в себе сразу две важные роли — великого творца и несокрушимого общественного деятеля, чье имя теперь официально запечатлено на самой дорогой купюре страны.

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