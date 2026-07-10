Ключевые моменты:

  • На лицевой стороне разместили портрет Василия Стуса, а на обороте — здание Донецкого национального университета, который носит его имя.
  • Официальный запуск банкноты в наличное обращение запланирован на 4 сентября 2026 года.

Зачем Украине купюра в 2000 гривен и когда она войдет в обращение

Нацбанк вводит в обращение новую банкноту номиналом в 2000 грн. Она появится в обращении с 4 сентября 2026 года. Об этом во время брифинга сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Появление банкноты в 2000 гривен — это вынужденный экономический шаг. В НБУ отмечают, что за последние годы средние зарплаты и цены в Украине заметно выросли, поэтому введение более крупного номинала поможет государству существенно сэкономить на печати, транспортировке и обслуживании бумажных денег.

Например, количество купюр, необходимых для выплаты средней зарплаты, сократится вдвое – до около 15 банкнот, заявил глава НБУ.

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Отметим, последний раз банкнотный ряд гривны обновляли в октябре 2019 года, когда Нацбанк ввел в обращение купюру номиналом 1000 грн с портретом Владимира Вернадского.

На обороте купюры изображено здание Донецкого национального университета им. Стуса

На новой купюре изображен поэт Василий Стус

Весь процесс создания новой купюры Нацбанк тесно связал со знаковыми датами в жизни Василия Стуса:

  • 6 января 2026 года — решение о выпуске банкноты правление НБУ утвердило точно в день рождения поэта.
  • Июль 2026 года — презентацию дизайна провели в месяце, когда Стус в свое время публично отказался от советского гражданства в знак протеста против тоталитарного режима.
  • 4 сентября 2026 года — новые деньги официально начнут принимать в магазинах и банках. Эту дату выбрали неслучайно: 4 сентября — день памяти Стуса, который погиб в советском лагере в 1985 году.

Для украинцев Василий Стус объединяет в себе сразу две важные роли — великого творца и несокрушимого общественного деятеля, чье имя теперь официально запечатлено на самой дорогой купюре страны.

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