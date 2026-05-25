Ключевые моменты:

НБУ выпустил первую монету из новой серии «Украинский авангард».

Монета посвящена художнице и сценографу Александре Экстер.

Купить ее можно будет с 2 июня 2026 года в интернет-магазине НБУ и у банков-дистрибьюторов.

В 1919 году художница переехала в Одессу, где открыла художественную студию.

Александра Экстер и Одесса: как художница изменила культурную жизнь города

Александра Экстер родилась в 1882 году и стала одной из ключевых фигур мирового авангарда XX века. Она работала в стилях кубофутуризм и супрематизм, создавала абстрактные картины, занималась графикой, дизайном одежды, сценографией и декоративным искусством.

Особую известность Экстер получила благодаря революционному подходу к театральным постановкам. Ее сценография и костюмы стали настоящим прорывом для европейского театра.

Художница много лет прожила в Киеве, где открыла собственную художественную студию. Позже она переехала в Париж и общалась с крупнейшими мастерами эпохи, включая Пабло Пикассо.

Имя Александры Экстер сегодня известно во всем мире, однако один из самых ярких и малоизвестных периодов ее жизни связан именно с Одессой. Переехав в город в 1919 году после захвата Киева большевиками, Экстер открыла в Одессе собственную детскую художественную студию-школу.

Художница читала лекции по искусству, в том числе в студии известного одесского художника Юрия Бершадского. О ее работе регулярно писали местные газеты, среди которых был и «Одесский листок».

Одним из самых ярких проектов Экстер в Одессе стало сотрудничество с танцовщицей Эльзой Крюгер. Художница создавала для нее необычные авангардные костюмы для балетных и театральных постановок.

Кроме театра, Экстер занималась оформлением городского пространства. Она разрабатывала эскизы для украшения улиц и площадей Одессы к революционным праздникам, а также создавала проекты формы для бойцов Красной армии.

Даже спустя десятилетия интерес к ее творчеству в городе не исчез. В 1980-х годах в Одессе прошла крупная выставка оригинальных эскизов художницы. Материалы о ней готовил известный одесский журналист Евгений Голубовский.

Сегодня Александру Экстер считают одной из самых влиятельных художниц своего времени. Ее работы хранятся в музеях мира, а творчество продолжает вдохновлять современных дизайнеров, художников и театральных режиссеров.

Памятная монета «Украинский авангард. Александра Экстер»: что известно

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную серебряную монету «Украинский авангард. Александра Экстер». Ее презентация состоялась во время открытия выставки «Авангардистки» в киевском Музее авангарда.

Новая монета открывает отдельное направление в нумизматической программе НБУ, посвященное украинскому авангарду и художникам, которые повлияли на мировое искусство XX века.

Монета имеет номинал 10 гривен и выполнена из серебра 999 пробы. Ее сделали в форме восьмиугольника, а часть элементов оформили цветной печатью.

На лицевой стороне изображен эскиз театрального костюма к «Испанскому танцу», созданный Александрой Экстер. Для дизайна НБУ получил официальное разрешение от Музея театрального, музыкального и киноискусства Украины.

На обратной стороне разместили стилизованное оформление театральной сцены — отсылку к сценографическим работам художницы.

Автор дизайна — художник Николай Коваленко, скульптор — Анатолий Демяненко.

Когда можно купить монету НБУ «Александра Экстер»

Монету официально ввели в обращение 22 мая 2026 года. Тираж составит до 10 тысяч экземпляров.

Продажа стартует 2 июня 2026 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.