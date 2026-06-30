Ключевые моменты:

Кэшбэк за апрель (и бонусы за горючее) начнут выплачивать с 3 июля.

Потратить апрельские деньги и «зимнюю тысячу» нужно до 31 июля 2026 года, иначе они вернутся в бюджет.

Кэшбэк за май, июнь и последующие месяцы «сгорать» не будет — его разрешили копить и тратить вплоть до 2028 года.

Выплаты «Национального кэшбэка» в июле: новые сроки и важные изменения

Как сообщает портал госуслуг «Дія», уже в эту пятницу, 3 июля, украинцам начнут зачислять кэшбэк за апрель. Вместе с ним придут и деньги за топливный кэшбэк, который действовал весной (с 20 марта по 31 мая).

Чтобы все успели потратить эти средства, Кабмин продлевает срок их использования. Минэкономики разработало специальное решение, по которому деньги за апрель, кэшбэк на горючее, а также остатки «зимней тысячи» будут доступны до 31 июля 2026 года. После этой даты всё, что вы не успели потратить, автоматически вернется в госбюджет.

С майскими и июньскими выплатами история другая — на них этот жесткий дедлайн не распространяется. Кэшбэк за май, июнь и все последующие месяцы можно спокойно использовать до конца месяца, в котором отменят военное положение, но максимум — до 30 апреля 2028 года. Сама программа продолжает работать в обычном режиме.

На что одесситы могут потратить накопленные гривны:

оплата коммуналки (актуально как никогда);

покупка лекарств и медицинских товаров;

книги, газеты и журналы;

оплата услуг «Укрпочты» или «Новой почты»;

продукты исключительно украинского производства;

благотворительность и, конечно же, донаты на ВСУ.

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