Ключевые моменты:

На рынках Одессы к концу лета арбузы могут подешеветь на 20–30%.

Наибольшее снижение цен также ожидается на персики — примерно на 10–15%.

Причиной удешевления станет массовое поступление на рынок бахчевых и фруктов нового урожая.

Сейчас на одесском рынке «Привоз» арбузы продаются по 25–30 грн за килограмм.

Арбузы дешевеют, ягоды дорожают

До конца лета в Украине ожидаются изменения цен на сезонные фрукты, ягоды и бахчевые культуры. По прогнозам, персики, арбузы и дыни станут более доступными, тогда как отдельные ягоды и абрикосы после завершения активного сезона сбора урожая начнут дорожать.

По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, наиболее заметное снижение цен ожидается на персики. Уже с конца июля и до середины августа они могут подешеветь примерно на 10–15% по сравнению с нынешней стоимостью. Сейчас средняя цена персиков в супермаркетах составляет около 114 гривен за килограмм.

Более существенное снижение цен прогнозируется на арбузы и дыни. В августе на рынок массово поступит урожай, выращенный в открытом грунте, поэтому к концу лета стоимость бахчевых может снизиться на 20–30%. В настоящее время средняя цена арбузов в супермаркетах составляет около 50 гривен за килограмм, а дынь — примерно 122 гривны.

После окончания массового сбора урожая постепенно начнут дорожать абрикосы. Как отметил эксперт, их предложение будет сокращаться, а конечная стоимость будет зависеть от условий хранения.

Традиционное сезонное подорожание ожидается также на клубнику и другие летние ягоды. К концу лета их цена может достигать 180 гривен за килограмм.

В то же время малина и голубика, по прогнозам, останутся в дорогом ценовом сегменте без существенного удешевления. Причиной стали весенние заморозки и последовавшая за ними летняя жара, которые негативно сказались на урожайности.

Напомним, на одесском рынке «Привоз» арбузы сейчас продают по 25–30 гривен за килограмм. Подробнее о стоимости продуктов в Одессе можно узнать в материале: «На Привозе разгар сезона: сколько стоят помидоры «с характером» и другие продукты».