Ключевые моменты

В вторник, 12 августа, ожидаются средние магнитные бури, не способные повлиять на самочувствие.

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, во вторник, 12 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 3,3 (зеленый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет колебаться от тихого до активного уровня. Солнечная активность остается умеренной с небольшой вероятностью возникновения вспышки Х-класса, сообщает ресурс Мeteoagent.

Возможность малого геомагнитного шторма – 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1

Магнитные бури — это природное явление, которое всё чаще привлекает внимание ученых и медиков. Они возникают вследствие солнечной активности и могут оказывать серьёзное влияние как на работу технических систем, так и на самочувствие людей. Понимание того, что происходит во время геомагнитных возмущений, помогает снизить их негативные последствия.

Когда на Солнце происходят мощные вспышки, в космос выбрасываются потоки заряженных частиц — солнечный ветер. Если он достигает Земли, то сталкивается с её магнитным полем, вызывая геомагнитные возмущения. Именно эти процессы и называются магнитными бурями.

Как облегчить симптомы

Геомагнитная активность — природное явление, однако её влияние может быть серьезным для метеочувствительных людей. Своевременная профилактика поможет легче пережить эти дни.Врачи рекомендуют в период магнитных бурь: