Ключевые моменты
- В вторник, 12 августа, ожидаются средние магнитные бури, не способные повлиять на самочувствие.
По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, во вторник, 12 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 3,3 (зеленый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.
Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет колебаться от тихого до активного уровня. Солнечная активность остается умеренной с небольшой вероятностью возникновения вспышки Х-класса, сообщает ресурс Мeteoagent.
- Возможность малого геомагнитного шторма – 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1
Магнитные бури — это природное явление, которое всё чаще привлекает внимание ученых и медиков. Они возникают вследствие солнечной активности и могут оказывать серьёзное влияние как на работу технических систем, так и на самочувствие людей. Понимание того, что происходит во время геомагнитных возмущений, помогает снизить их негативные последствия.
Когда на Солнце происходят мощные вспышки, в космос выбрасываются потоки заряженных частиц — солнечный ветер. Если он достигает Земли, то сталкивается с её магнитным полем, вызывая геомагнитные возмущения. Именно эти процессы и называются магнитными бурями.
Выбор редакции: Где и за сколько можно отдохнуть этим летом в Одессе: гид по ценам и условиям безопасности
Как облегчить симптомы
Геомагнитная активность — природное явление, однако её влияние может быть серьезным для метеочувствительных людей. Своевременная профилактика поможет легче пережить эти дни.Врачи рекомендуют в период магнитных бурь:
- и збегать физических нагрузок в пиковые дни;
- пить много чистой воды, ограничить потребление алкоголя и кофе;
- питаться легкой пищей, не переедать;
- ложиться спать до 23:00, минимизировать использование телефонов вечером;
- больше времени проводить на свежем воздухе, особенно утром;
- снизить уровень стресса и эмоциональных нагрузок;
- контролировать артериальное давление и обращаться к врачу при ухудшении самочувствия.