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На трассе Киев – Одесса, возле поселка Радостное Березовского района, грузовик сбил 80-летнюю женщину.

Пешеход погибла на месте от полученных травм.

Полиция расследует обстоятельства аварии.

Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло вечером 5 июля на автодороге Одесса – Киев возле поселка Радостное Березовского района.

По предварительной информации областного управления полиции, около 22:00 38-летний житель Винницкой области, управлявший грузовым автомобилем с прицепом, который двигался в сторону Одессы, сбил 80-летнюю местную жительницу. Женщина переходила проезжую часть в неположенном месте.

Травмы, полученные пенсионеркой в результате наезда, оказались несовместимыми с жизнью – пострадавшая скончалась на месте происшествия еще до приезда медиков.

Водителя фуры сразу же проверили на наличие алкоголя в крови – медицинское освидетельствование показало, что мужчина был абсолютно трезв.

На месте аварии в течение ночи работали профильные следователи областного главка, следственно-оперативная группа местного подразделения полиции и патрульные.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека. Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Следствие продолжается.

Полицейские напоминают пешеходам о необходимости переходить дорогу только в специально отведенных местах и лишь убедившись в безопасности. Водителей призывают быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и постоянно контролировать дорожную обстановку.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении 45-летнему водителю автомобиля Nissan Murano, действия которого привели к серьезной аварии на трассе Одесса – Николаев. Масштабное ДТП столкновение, произошедшее 4 июля, унесло жизни 12 человек, среди которых сотрудники коммунального предприятия и их семьи.