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В Шабо на Одесчине 21-летний пассажир BMW погиб после падения с крыши автомобиля.

Вечером 27 июня двое молодых людей вылезли через окна на крышу авто во время движения. Один из них потерял равновесие и упал на дорогу.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

По предварительным данным Белгород-Днестровского районного управления полиции, за рулем легкового автомобиля находилась 35-летняя женщина. В салоне автомобиля было пять пассажиров. Во время движения двое молодых людей, которые сидели сзади, решили выбраться через окна на крышу авто.

Один из них, 21-летний парень, не удержался и сорвался на проезжую часть. Он получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Водитель и остальные пассажиры не пострадали. Женщину проверили на состояние опьянения – она была трезвой.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее в Одессе на улице Столбовой под колесами грузового автомобиля погибла пожилая женщина-пешеход.