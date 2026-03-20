Ключевые моменты:

На Привозе появилась редиска нового урожая и первая клубника, но цены на ягоды достигают 180–300 грн за кг;

Овощи для базового рациона стоят в пределах 25–100 грн за кг, зелень продают от 10 грн за пучок;

Рыба остаётся доступной, но дунайка продаётся поштучно — до 200 грн за малосольную;

Мясо держится в среднем сегменте: свинина — 200–300 грн/кг, говядина — от 130 до 270 грн.

Этот материал родился прямо среди торговых рядов Привоза — из разговоров, шуток и удивлённых восклицаний покупателей. Журналистка «Одесской жизни» лично прошлась по рынку, поинтересовалась ценами на разных прилавках и пообщалась с продавцами, которые уже привыкли объяснять, почему «это не дорого, это просто весна».

Чтобы не потеряться в разнице цен, мы сверяли стоимость одних и тех же продуктов в нескольких точках — так формируется реальная картина, а не случайная цифра с одного прилавка. Особенно это заметно на сезонных товарах — редиске или клубнике, где цена может «гулять» каждый день.

Надо жить красиво

Привоз, солнечный март. Людей много, как и всегда. Появилась редиска нового урожая. И ещё кое-что — вкусное и полезное. На любой кошелёк. Ну почти…

Две женщины стоят у рыбного прилавка, одна берёт в руки дунайку и смотрит на неё с уважением.

— Ой, смотри: 150 — свежая, 200 — малосольная. За одну штуку! — говорит первая, вертит рыбу, словно золотую медаль.

Вторая (глаза на лоб):

— Двести гривен?! За одну дунайку?! Да за эти деньги я же полсвиньи куплю!

— Ага, купишь ты… Причём тут свинья? Это же дунайка! Королева! Смотри, какая толстая, какая жирная, как маслечко!

— Да я вижу, что жирная. Но 200 гривен… Да это уже не рыба, это ювелирное изделие!

Продавец (улыбается, подмигивает):

— Тётоньки, это не просто дунайка. Это малосольная дунайка. Она сама себя маринует, пока вы спорите. Берите — не пожалеете. Весна же, надо жить красиво!

Первая женщина (вздыхает, но уже достаёт кошелёк):

— Ладно… Давай одну малосольную. Но если дома окажется, что она не стоит этих денег — я вернусь и скажу тебе всё, что думаю!

Продавец (смеётся):

— Приходите. Если не понравится — я вам ещё одну подарю. Потому что дунайка за 200 — это не рыба. Это любовь с первого кусочка…

А какие цены на всё остальное?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 30-45 грн;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 25-80 грн;

свёкла — 25-50 грн;

кабачки — 45-100 грн;

огурцы — 45-100 грн;

сладкий перец — 65-100 грн;

баклажаны — 30-100 грн;

капуста — 25-100 грн;

чеснок — 120-140 грн;

морковь — 25-40 грн;

редис — 40-80 грн;

зелень пучками — от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 30-60 грн;

груши — 35-70 грн;

бананы — 60-70 грн;

грейпфруты — 60-100 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград — 50-100 грн;

хурма — 90-180 грн;

апельсины — 50-110 грн;

мандарины — 35-110 грн;

клубника — 180-300 грн;

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 65-100 грн;

брынза — 200-270 грн;

сыр — 100-200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250-270 грн;

телячья шея — 200-250 грн;

рёбра — 130-180 грн;

антрекот — 180-250 грн;

Свинина:

задняя часть — 200-260 грн;

шея — 280-300 грн;

лопатка — 220-280 грн;

рёбра — 210-260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-260 грн;

сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120-270 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50-100 грн;

караси — 70-100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 150-250 грн;

карп — 90-160 грн;

дунайская сельдь — 150 грн за штуку.

Фото автора