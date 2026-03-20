Ключевые моменты:

  • На Привозе появилась редиска нового урожая и первая клубника, но цены на ягоды достигают 180–300 грн за кг;
  • Овощи для базового рациона стоят в пределах 25–100 грн за кг, зелень продают от 10 грн за пучок;
  • Рыба остаётся доступной, но дунайка продаётся поштучно — до 200 грн за малосольную;
  • Мясо держится в среднем сегменте: свинина — 200–300 грн/кг, говядина — от 130 до 270 грн.

Этот материал родился прямо среди торговых рядов Привоза — из разговоров, шуток и удивлённых восклицаний покупателей. Журналистка «Одесской жизни» лично прошлась по рынку, поинтересовалась ценами на разных прилавках и пообщалась с продавцами, которые уже привыкли объяснять, почему «это не дорого, это просто весна».

Чтобы не потеряться в разнице цен, мы сверяли стоимость одних и тех же продуктов в нескольких точках — так формируется реальная картина, а не случайная цифра с одного прилавка. Особенно это заметно на сезонных товарах — редиске или клубнике, где цена может «гулять» каждый день.

Надо жить красиво

Дунайка на Привозе стоит 150 гривен за штуку. Именно за штуку, не за килограмм

Привоз, солнечный март. Людей много, как и всегда. Появилась редиска нового урожая. И ещё кое-что — вкусное и полезное. На любой кошелёк. Ну почти…

Две женщины стоят у рыбного прилавка, одна берёт в руки дунайку и смотрит на неё с уважением.

— Ой, смотри: 150 — свежая, 200 — малосольная. За одну штуку! — говорит первая, вертит рыбу, словно золотую медаль.

Вторая (глаза на лоб):

— Двести гривен?! За одну дунайку?! Да за эти деньги я же полсвиньи куплю!

— Ага, купишь ты… Причём тут свинья? Это же дунайка! Королева! Смотри, какая толстая, какая жирная, как маслечко!

— Да я вижу, что жирная. Но 200 гривен… Да это уже не рыба, это ювелирное изделие!

Продавец (улыбается, подмигивает):

— Тётоньки, это не просто дунайка. Это малосольная дунайка. Она сама себя маринует, пока вы спорите. Берите — не пожалеете. Весна же, надо жить красиво!

Первая женщина (вздыхает, но уже достаёт кошелёк):

— Ладно… Давай одну малосольную. Но если дома окажется, что она не стоит этих денег — я вернусь и скажу тебе всё, что думаю!

Продавец (смеётся):

— Приходите. Если не понравится — я вам ещё одну подарю. Потому что дунайка за 200 — это не рыба. Это любовь с первого кусочка…

А какие цены на всё остальное?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель — 30-45 грн;
  • лук — 25-40 грн;
  • помидоры — 25-80 грн;
  • свёкла — 25-50 грн;
  • кабачки — 45-100 грн;
  • огурцы — 45-100 грн;
  • сладкий перец — 65-100 грн;
  • баклажаны — 30-100 грн;
  • капуста — 25-100 грн;
  • чеснок — 120-140 грн;
  • морковь — 25-40 грн;
  • редис — 40-80 грн;
  • зелень пучками — от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки — 30-60 грн;
  • груши — 35-70 грн;
  • бананы — 60-70 грн;
  • грейпфруты — 60-100 грн;
  • гранаты — 180-230 грн;
  • лимоны — 80-130 грн;
  • виноград — 50-100 грн;
  • хурма — 90-180 грн;
  • апельсины — 50-110 грн;
  • мандарины — 35-110 грн;
  • клубника — 180-300 грн;

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

  • яйца (десяток) — 65-100 грн;
  • брынза — 200-270 грн;
  • сыр — 100-200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

  • задняя часть — 250-270 грн;
  • телячья шея — 200-250 грн;
  • рёбра — 130-180 грн;
  • антрекот — 180-250 грн;

Свинина:

  • задняя часть — 200-260 грн;
  • шея — 280-300 грн;
  • лопатка — 220-280 грн;
  • рёбра — 210-260 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-260 грн;
  • сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120-270 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик — 50-100 грн;
  • караси — 70-100 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
  • судак — 150-250 грн;
  • карп — 90-160 грн;
  • дунайская сельдь — 150 грн за штуку.

Читайте также и сравнивайте: Мартовские цены на Привозе: сколько стоят овощи, мясо, рыба и первая клубника

