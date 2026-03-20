Ключевые моменты:
- На Привозе появилась редиска нового урожая и первая клубника, но цены на ягоды достигают 180–300 грн за кг;
- Овощи для базового рациона стоят в пределах 25–100 грн за кг, зелень продают от 10 грн за пучок;
- Рыба остаётся доступной, но дунайка продаётся поштучно — до 200 грн за малосольную;
- Мясо держится в среднем сегменте: свинина — 200–300 грн/кг, говядина — от 130 до 270 грн.
Этот материал родился прямо среди торговых рядов Привоза — из разговоров, шуток и удивлённых восклицаний покупателей. Журналистка «Одесской жизни» лично прошлась по рынку, поинтересовалась ценами на разных прилавках и пообщалась с продавцами, которые уже привыкли объяснять, почему «это не дорого, это просто весна».
Чтобы не потеряться в разнице цен, мы сверяли стоимость одних и тех же продуктов в нескольких точках — так формируется реальная картина, а не случайная цифра с одного прилавка. Особенно это заметно на сезонных товарах — редиске или клубнике, где цена может «гулять» каждый день.
Надо жить красиво
Привоз, солнечный март. Людей много, как и всегда. Появилась редиска нового урожая. И ещё кое-что — вкусное и полезное. На любой кошелёк. Ну почти…
Две женщины стоят у рыбного прилавка, одна берёт в руки дунайку и смотрит на неё с уважением.
— Ой, смотри: 150 — свежая, 200 — малосольная. За одну штуку! — говорит первая, вертит рыбу, словно золотую медаль.
Вторая (глаза на лоб):
— Двести гривен?! За одну дунайку?! Да за эти деньги я же полсвиньи куплю!
— Ага, купишь ты… Причём тут свинья? Это же дунайка! Королева! Смотри, какая толстая, какая жирная, как маслечко!
— Да я вижу, что жирная. Но 200 гривен… Да это уже не рыба, это ювелирное изделие!
Продавец (улыбается, подмигивает):
— Тётоньки, это не просто дунайка. Это малосольная дунайка. Она сама себя маринует, пока вы спорите. Берите — не пожалеете. Весна же, надо жить красиво!
Первая женщина (вздыхает, но уже достаёт кошелёк):
— Ладно… Давай одну малосольную. Но если дома окажется, что она не стоит этих денег — я вернусь и скажу тебе всё, что думаю!
Продавец (смеётся):
— Приходите. Если не понравится — я вам ещё одну подарю. Потому что дунайка за 200 — это не рыба. Это любовь с первого кусочка…
А какие цены на всё остальное?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 30-45 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 25-80 грн;
- свёкла — 25-50 грн;
- кабачки — 45-100 грн;
- огурцы — 45-100 грн;
- сладкий перец — 65-100 грн;
- баклажаны — 30-100 грн;
- капуста — 25-100 грн;
- чеснок — 120-140 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- редис — 40-80 грн;
- зелень пучками — от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30-60 грн;
- груши — 35-70 грн;
- бананы — 60-70 грн;
- грейпфруты — 60-100 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград — 50-100 грн;
- хурма — 90-180 грн;
- апельсины — 50-110 грн;
- мандарины — 35-110 грн;
- клубника — 180-300 грн;
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 65-100 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 100-200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-270 грн;
- телячья шея — 200-250 грн;
- рёбра — 130-180 грн;
- антрекот — 180-250 грн;
Свинина:
- задняя часть — 200-260 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-280 грн;
- рёбра — 210-260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-260 грн;
- сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120-270 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-160 грн;
- дунайская сельдь — 150 грн за штуку.
Читайте также и сравнивайте: Мартовские цены на Привозе: сколько стоят овощи, мясо, рыба и первая клубника
Фото автора