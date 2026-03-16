Ключевые моменты:

В Нацпарке «Тузловские лиманы» волны выбросили черный рюкзак.

Внутри ноутбук, мелочи и российский паспорт (принадлежит гражданину РФ).

Неожиданная находка на пляже

Эколог Иван Русев в своем сообщении проинформировал, что во время мониторинга загрязнений от нефтяных и мазутных пятен на побережье Черного моря в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» был обнаружен черный рюкзак на песке. Он был наполнен неизвестным содержимым.

Иван Русев отметил, что согласно правилам нацпарка, установленным руководством через военное положение, запрещено подбирать какие-либо предметы с побережья, поэтому сначала его не трогали и не открывали.

Однако впоследствии, во время повторного обследования песчаной пересыпи вместе с коллегами и с согласия руководителя, рюкзак был раскрыт.

По словам Русева, оказалось, что он принадлежит гражданину России. Внутри лежал ноутбук с мелкими вещами и русский паспорт среди других содержимых. Пока неизвестно, откуда именно рюкзак попал в парк и сколько времени дрейфовал в Черном море.

Напомним, после шторма волны выбросили сотни тысяч мелких моллюсков на берега Национального природного парка «Тузловские лиманы». Это окозалось огромное количество крошечных моллюсков – битиумов сетчатых (Bittium reticulatum).