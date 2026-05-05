Ключевые моменты:

В Одессе стартовал сезон украинской клубники – на рынках появились первые партии с юга Одесщины.

Спрос на местную ягоду стабильно высок, несмотря на более высокую цену по сравнению с импортной

Украинская клубника стоит до 350 грн/кг, импортная (Греция) – около 250 грн/кг.

Первая клубника с юга Одесщины

Равномерно прилавки с фруктами и ягодами начинают заполняться продукцией украинского производства. В частности, на одесских рынках уже продается первая партия клубники из южных районов Одесской области. К слову, покупатели часто выбирают именно ее, ведь она имеет более выраженный аромат и более нежную текстуру по сравнению с импортной.

В целом, несмотря на более высокую стоимость, спрос на украинскую ягоду не уменьшается.

На рынке «Черемушки» цены сейчас таковы:

клубника из Килии — 350 грн/кг

импортная (Греция) — 250 грн/кг

Подобные цены фиксируют и на Новом базаре: импортная клубника продается примерно по 250 грн/кг, а украинская – до 350 грн/кг.

По словам продавцов, торговля на рынках Одессы в последнее время оживилась. Некоторые продукты немного подешевели, что дополнительно стимулирует покупателей. Правда, цены остаются зависимыми от снабжения и качества товара.

Продавцы отмечают, что именно украинская клубника пользуется особым спросом. Ведь килийская клубника очень ароматна и вкусна. Она более мягкая и лучше импортной.

Добавим, что при покупке следует обращать внимание на цвет, запах и состояние ягод. Спелая клубника имеет равномерный насыщенно красный оттенок без зеленых участков у плодоножки. Она должна приятно пахнуть – сладкий аромат ощущается даже без разрезания. А еще хорошая, качественная ягода упругая, сухая, без повреждений и следов порчи. Зеленые хвостики свидетельствуют о свежести. А слишком мягкие или влажные ягоды быстро портятся, поэтому их лучше не покупать.

Источник: Новини.LIVE

