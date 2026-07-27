Ключевые моменты:

28 июля в Одессе и области ожидаются грозы и порывы ветра до 15-17 м/с.

Непогоду принесут атмосферные фронты, которые будут влиять на регион в начале недели.

Уже со среды осадки прекратятся, а температура воздуха начнет повышаться.

Спасатели предупредили об опасной погоде

Во вторник, 28 июля, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, регион накроют грозы, а порывы ветра будут достигать 15-17 м/с.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, во время непогоды жителям рекомендуют плотно закрыть окна, не находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи, а также не оставлять возле них автомобили.

Спасатели напоминают: в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 101.

Когда погода улучшится

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в начале недели погоду в регионе будут определять область пониженного атмосферного давления и атмосферные фронты. Именно они принесут кратковременные грозовые дожди, местами с усилением ветра.

При этом уже со среды ситуация изменится. Под влиянием малоподвижного антициклона «Олаф» (Olaf), который придет с запада, осадки прекратятся, а температура воздуха начнет постепенно повышаться.

На море в ближайшие дни сохранится небольшое волнение, без опасных явлений. Температура морской воды у побережья Одессы составит 19-20 градусов.

Ранее мы рассказывали, насколько остыло море в Одессе 27 июля.