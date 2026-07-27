Ключевые моменты:
- 28 июля в Одессе и области ожидаются грозы и порывы ветра до 15-17 м/с.
- Непогоду принесут атмосферные фронты, которые будут влиять на регион в начале недели.
- Уже со среды осадки прекратятся, а температура воздуха начнет повышаться.
Спасатели предупредили об опасной погоде
Во вторник, 28 июля, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, регион накроют грозы, а порывы ветра будут достигать 15-17 м/с.
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, во время непогоды жителям рекомендуют плотно закрыть окна, не находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи, а также не оставлять возле них автомобили.
Спасатели напоминают: в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 101.
Когда погода улучшится
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в начале недели погоду в регионе будут определять область пониженного атмосферного давления и атмосферные фронты. Именно они принесут кратковременные грозовые дожди, местами с усилением ветра.
При этом уже со среды ситуация изменится. Под влиянием малоподвижного антициклона «Олаф» (Olaf), который придет с запада, осадки прекратятся, а температура воздуха начнет постепенно повышаться.
На море в ближайшие дни сохранится небольшое волнение, без опасных явлений. Температура морской воды у побережья Одессы составит 19-20 градусов.
Ранее мы рассказывали, насколько остыло море в Одессе 27 июля.