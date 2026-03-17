Ключевые моменты:

На озере Ялпуг задержали двух браконьеров.

У них изъяли сети, лодку и около 1,5 тысячи рыб.

Ущерб государству оценивается почти в 2,4 млн грн

Нарушителям грозит до 3 лет ограничения свободы.

По данным областного управления полиции, браконьеров обнаружили 16 марта во время совместного патрулирования водной полиции, пограничников и рыбоохранного патруля в районе села Озерное (Сафьяновская громада). Двое местных жителей 30 и 49 лет рыбачили без каких-либо разрешительных документов.

У нарушителей изъяли резиновую лодку, шесть лесковых сетей общей длиной около 300 метров, а также почти полторы тысячи единиц рыбы. Среди улова – плоскирка, карась, окунь, толстолобик и сазан.

Все изъятое имущество передали на хранение специализированному предприятию.

По подсчетам экологов, действия браконьеров нанесли рыбному хозяйству Украины ущерб на сумму почти 2,4 млн грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины – незаконное занятие рыбным промыслом, причинившее существенный вред. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

В полиции сообщили, что назначена инженерно-экологическая экспертиза, которая должна установить точный размер ущерба. После этого будет решаться вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

