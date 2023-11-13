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Огромная пробка с поселка Котовского: микрорайон заблокирован фурами

Огромная пробка с поселка Котовского: микрорайон заблокирован фурами

Уже несколько дней в Одессе сложно выехать из жилмассива Котовского. Проезду мешают припаркованные зерновозы, занявшие целую полосу движения на улице Атамана Головатого. Мэрия пробует бороться с ними с помощью парковочных инспекторов.

В Одесском городском совете сообщили, что в последние дни наблюдается скопление крупногабаритного транспорта на Атамана Головатого и близлежащих улицах, что сильно усложняет дорожное движение.

Чтобы исправить ситуацию, мэрия направила к фурам муниципальных инспекторов по парковке. Те идут просто подряд вдоль автопоездов и выписывают водителям штрафы.

инспектор выписал штраф

«За сегодняшнее утро вынесено уже 16 постановлений. Работа продолжается»

– отметил Артем Сидоренко, директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета.

Он пояснил, что ситуация повторяется изо дня в день и нарушителям выносятся постановления.

Но как видим, такая тактика городских властей не разгружает улицу от фур. Автопоездам с зерном, которые ждут своей очереди для заезда в портовые зерновые терминалы, просто некуда деваться. И водители спокойно принимают штрафы, которые, судя по всему, им потом компенсируют владельцы транспортных компаний.

улица атамана головатого пробка 

Напомним, что одесские городские власти много лет пытаются решить проблему проезда по улицам города грузовиков, следующих в порт.  Жители одесских улиц и прилегающих сел много раз перекрывали фурам, так как они разрушают дороги, несут опасность людям, вибрации от их движения приводят к разрушению домов. Поэтому от Объездной дороги к Одесскому порту в 2021 году начали строить альтернативную дорогу «Хаджибей 2». Но планам помешала война.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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