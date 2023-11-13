Огромная пробка с поселка Котовского: микрорайон заблокирован фурами

В Одесском городском совете сообщили, что в последние дни наблюдается скопление крупногабаритного транспорта на Атамана Головатого и близлежащих улицах, что сильно усложняет дорожное движение.

Чтобы исправить ситуацию, мэрия направила к фурам муниципальных инспекторов по парковке. Те идут просто подряд вдоль автопоездов и выписывают водителям штрафы.

«За сегодняшнее утро вынесено уже 16 постановлений. Работа продолжается»

– отметил Артем Сидоренко, директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета.

Он пояснил, что ситуация повторяется изо дня в день и нарушителям выносятся постановления.

Но как видим, такая тактика городских властей не разгружает улицу от фур. Автопоездам с зерном, которые ждут своей очереди для заезда в портовые зерновые терминалы, просто некуда деваться. И водители спокойно принимают штрафы, которые, судя по всему, им потом компенсируют владельцы транспортных компаний.

Напомним, что одесские городские власти много лет пытаются решить проблему проезда по улицам города грузовиков, следующих в порт. Жители одесских улиц и прилегающих сел много раз перекрывали фурам, так как они разрушают дороги, несут опасность людям, вибрации от их движения приводят к разрушению домов. Поэтому от Объездной дороги к Одесскому порту в 2021 году начали строить альтернативную дорогу «Хаджибей 2». Но планам помешала война.