Ключевые моменты:

Погиб младший сержант Госпогранслужбы Александр Стоян, житель села Кислица.

Военный служил в подразделении быстрого реагирования и выполнял обязанности повара.

Он погиб 23 марта 2026 года в Черниговской области в результате удара дрона.

Гибель защитника Украины Александра Стояна

Александр Стоян погиб 23 марта 2026 года во время выполнения боевого задания. Это произошло в районе населенного пункта Смяч Новгород-Северского района Черниговской области. Причиной гибели стал удар беспилотного летательного аппарата.

Александр родился в 1996 году. Он проходил службу в Государственной пограничной службе Украины как младший инспектор пограничной службы второй категории. В подразделении быстрого реагирования 17-го пограничного отряда он выполнял обязанности повара в отделении обеспечения.

По словам представителей громады, он был не только военным, но и человеком с высоким чувством ответственности, добросовестно выполнявшим свой долг перед государством.

Сафьяновская громада выразила соболезнования семье погибшего защитника Украины — младшего сержанта Александра Стояна, жителя села Кислица.

В громаде подчеркивают, что его смерть стала тяжелой утратой не только для родных, но и для всего общества. Молодой военнослужащий отдал свою жизнь за безопасность и будущее страны.

