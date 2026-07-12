А начнем мы, как водится, с актуальных новостей. Диалог двух лидеров на недавнем саммите:
Когда фуры говорят правду:
Когда решил, что тебе слишком скучно живется:
Пока всякие гуси и волки надрывались, делая историю и спасая цивилизации, котики еще со времен фараонов поняли жизнь:
Главная драма украинского лета:
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И о трудностях переписки и современных отношений:
Надеемся, что мы хоть немного, но заставили вас улыбнуться! Хорошего вам отдыха, мирного неба над головой и поменьше кабачков от родственников! Проведите этот день с близкими, а «Одесская жизнь» продолжит следить за новостями города и делиться с вами самым важным и интересным.