А начнем мы, как водится, с актуальных новостей. Диалог двух лидеров на недавнем саммите:

Ироничный диалог лидеров на саммите

Когда фуры говорят правду:

Случайное, но очень точное совпадение надписей на стоящих рядом грузовых машинах, которое в сумме дает идеальный и неоспоримый лозунг: «Крым — это взрывоопасно»

Когда решил, что тебе слишком скучно живется:

Когда решил позвонить любовнице прямо из переполненной маршрутки, но не учел, что вокруг сидит слишком много «заинтересованных» лиц с суровыми взглядами

Пока всякие гуси и волки надрывались, делая историю и спасая цивилизации, котики еще со времен фараонов поняли жизнь:

Историческое наследие домашних питомцев

Главная драма украинского лета:

Кабачковый сезон пощады не знает: новая интерпретация известного мема

А еще вы можете узнать: Ради этих чебуреков стоит ехать на Таирова? Проверяем кафе «Вкус Крыма»

И о трудностях переписки и современных отношений:

Скриншот переписки, где девушка решила буквально последовать совету друга и признаться парню в симпатии

Надеемся, что мы хоть немного, но заставили вас улыбнуться! Хорошего вам отдыха, мирного неба над головой и поменьше кабачков от родственников! Проведите этот день с близкими, а «Одесская жизнь» продолжит следить за новостями города и делиться с вами самым важным и интересным.

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