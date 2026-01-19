Ключевые моменты:
- ДТЭК опубликовала график стабилизационных отключений на 20 января для населенных пунктов Одесской области с надлежащим состоянием сетей.
- В Одессе, Одесском районе и районных центрах – аварийные отключения без графика из-за российских атак и перегрузок.
Компания ДТЭК обнародовала свежее расписание стабилизационных отключений света для отдельных населенных пунктов Одесской области на 20 января. Эти графики действуют исключительно там, где состояние электросетей позволяет эффективно регулировать нагрузку.
Между тем, по данным пресс-службы ДТЭК, в Одессе, Одесском районе и нескольких районных центрах области продолжаются аварийные отключения. Они проходят без объявленного графика из-за повреждения инфраструктуры от российских атак на энергетику и перегрузки сетей. Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины – продолжаются аварийные отключения.
