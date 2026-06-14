Ключевые моменты:

МВФ согласовал первый пересмотр программы для Украины и открыл путь в транш около $690 млн.

Вместе с финансированием МВФ потребовал подготовить дорожную карту либерализации энергорынка.

Реформа касается газа и электроэнергии и может повлиять на тарифы, в частности, в Одессе.

МВФ считает, что существующая система создает финансовые проблемы для энергокомпаний и сдерживает модернизацию.

Повышение тарифов возможно только после запуска механизмов социальной защиты для уязвимых категорий.

Украина должна разработать дорожную карту реформ, провести аудит стоимости тарифов и усилить адресную помощь.

Что требует МВФ от энергорынка

МВФ завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и согласовал выделение очередного транша около $690 млн. Вместе с финансированием Фонд выдвинул новое ключевое требование – подготовку дорожной карты постепенной либерализации энергетического рынка.

Для Одессы этот вопрос имеет прямое практическое значение, ведь изменения тарифной политики касаются каждой квартиры, ОСМД и коммунального предприятия города — от электроснабжения до отопления.

Следовательно, согласно условиям программы Украина должна перейти к более рыночному формированию цен в газовом и электроэнергетическом секторе. Пока население, в том числе и в Одессе, платит фиксированные тарифы: электроэнергия — 4,32 грн за кВтч, газ от — 7,96 грн за кубометр. В то же время, бизнес уже работает по рыночным ценам.

В МВФ объясняют, что нынешняя система создает финансовое давление на государственные энергетические компании и усложняет модернизацию инфраструктуры. Именно поэтому тарифы для населения должны постепенно приближаться к экономически обоснованному уровню, но только после внедрения механизмов социальной защиты.

В рамках программы, Украина должна подготовить дорожную карту либерализации рынка газа и электроэнергии, а также провести технический аудит стоимости удержания нынешних тарифов. Только после этого и запуска обновленной системы адресной помощи возможна постепенная корректировка цен.

МВФ также прогнозирует замедление экономического роста Украины в 2026 году до 1–1,6%, что дополнительно усложняет баланс между реформами и социальной поддержкой населения.

Читайте также: Война не отменяет платежки: как долги за коммуналку могут обернуться судами и арестами