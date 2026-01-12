Ключевые моменты:

Осадков в Одессе и области не ожидается;

Температура воздуха останется ниже нуля днем и ночью;

На дорогах местами возможна гололедица.

Погода в Одессе 13 января

В понедельник, 13 января, в Одессе ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северо-западный, умеренный — 5–10 м/с. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, опасные погодные явления в городе не прогнозируются.

Температура воздуха ночью опустится до 6–8 градусов мороза, днем сохранится мороз — от −1 до −3 °С.

Погода в Одесской области: мороз и гололедица

По Одесской области также ожидается переменная облачность без существенных осадков. Местами возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть внимательными.

Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Температура ночью составит от 5 до 10 градусов мороза, в северных районах — до −13 °С. Днем воздух прогреется до −1…−6 °С.

На автодорогах видимость в целом хорошая, но местами гололедица.

