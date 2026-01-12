Ключевые моменты:
- Осадков в Одессе и области не ожидается;
- Температура воздуха останется ниже нуля днем и ночью;
- На дорогах местами возможна гололедица.
Погода в Одессе 13 января
В понедельник, 13 января, в Одессе ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северо-западный, умеренный — 5–10 м/с. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, опасные погодные явления в городе не прогнозируются.
Температура воздуха ночью опустится до 6–8 градусов мороза, днем сохранится мороз — от −1 до −3 °С.
Читайте также: Как тонула Одесса: два самых страшных потопа в истории города, которые Одесса не забыла до сих пор
Погода в Одесской области: мороз и гололедица
По Одесской области также ожидается переменная облачность без существенных осадков. Местами возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть внимательными.
Ветер северо-западный, 5–10 м/с.
Температура ночью составит от 5 до 10 градусов мороза, в северных районах — до −13 °С. Днем воздух прогреется до −1…−6 °С.
На автодорогах видимость в целом хорошая, но местами гололедица.
Читайте также: Програма «єВідновлення» в Одесі: як відновити житло після обстрілів