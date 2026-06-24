Ключевые моменты:

Температура воды в Черном море у Одессы 24 июня составит 21–22°C.

Вода остается удобной для летнего отдыха.

Спасатели призывают быть осторожными у побережья и соблюдать правила безопасности.

Сильные волны могут вынести морские мины на берег.

Можно ли купаться в Одессе

Несмотря на ожидаемые грозы и шквальный ветер, вода в Черном море у Одессы остается комфортной для летнего отдыха. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 24 июня температура морской воды составит 21–22°С.

В то же время, синоптики прогнозируют в городе переменную облачность, кратковременные дожди и грозы. Во время непогоды возможны шквалы скоростью 15–20 м/с.

Из-за штормовой погоды спасатели призывают одесситов и гостей города быть особенно осторожными у побережья. В Черном море сохраняется повышенная минная опасность, поскольку сильные волны могут сорвать морские мины с якорей и вынести их на берег.

Температура воздуха в Одессе 24 июня составит 26–28°С днем ​​и 20–22°С ночью. Несмотря на достаточно теплую воду, специалисты рекомендуют учитывать погодные условия и соблюдать правила безопасности вблизи моря.

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