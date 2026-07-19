Ключевые моменты:
- После вчерашнего ракетного удара по парку развлечений в Одесской области подтверждена гибель 16-летнего подростка.
- Всего в результате российской атаки погибли два человека.
- Пострадали 12 человек, среди них двухлетний мальчик и 17-летняя девушка.
- Десять пострадавших остаются в больницах, четверо находятся в тяжелом состоянии.
Второй жертвой атаки стал 16-летний подросток
Обновленные данные сообщил сегодня глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, поисково-спасательные работы на месте вчерашней атаки завершены. Под завалами нашли погибшего 16-летнего подростка.
Всего в результате ракетного удара по парку развлечений погибли двое и пострадали 12 человек, в том числе двухлетний мальчик и 17-летняя девушка. Сейчас в больницах остаются десять раненых. Состояние четырех из них врачи оценивают как тяжелое.
У двухлетнего ребенка диагностировали острую реакцию на стресс. После оказания необходимой помощи он продолжает лечение амбулаторно.
«Этот удар по зоне отдыха, где находились мирные жители и дети, еще раз показывает настоящую сущность российского террора», – отметил Кипер.
В настоящее время на месте продолжается ликвидация последствий атаки, а правоохранители документируют очередное военное преступление России против мирного населения.
Не игнорируйте тревоги!
Олег Кипер также призвал жителей области не игнорировать в ближайшие дни и часы сигналы воздушной тревоги.
«Прошу быть внимательными к сигналам воздушной тревоги! Высока вероятность применения противником ракет по Одесской области. Находитесь в укрытиях!», – подчеркнул глава ОВА.
Как сообщалось ранее, сегодня утром, 19 июля, российская армия нанесла очередной ракетный удар по Одессе. По предварительной информации, в результате этой атаки пострадал один человек. На месте прилета образовалась воронка. Повреждены автомобили.