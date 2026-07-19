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После вчерашнего ракетного удара по парку развлечений в Одесской области подтверждена гибель 16-летнего подростка.

Всего в результате российской атаки погибли два человека.

Пострадали 12 человек, среди них двухлетний мальчик и 17-летняя девушка.

Десять пострадавших остаются в больницах, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Второй жертвой атаки стал 16-летний подросток

Обновленные данные сообщил сегодня глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, поисково-спасательные работы на месте вчерашней атаки завершены. Под завалами нашли погибшего 16-летнего подростка.

Всего в результате ракетного удара по парку развлечений погибли двое и пострадали 12 человек, в том числе двухлетний мальчик и 17-летняя девушка. Сейчас в больницах остаются десять раненых. Состояние четырех из них врачи оценивают как тяжелое.

У двухлетнего ребенка диагностировали острую реакцию на стресс. После оказания необходимой помощи он продолжает лечение амбулаторно.

«Этот удар по зоне отдыха, где находились мирные жители и дети, еще раз показывает настоящую сущность российского террора», – отметил Кипер.

В настоящее время на месте продолжается ликвидация последствий атаки, а правоохранители документируют очередное военное преступление России против мирного населения.

Не игнорируйте тревоги!

Олег Кипер также призвал жителей области не игнорировать в ближайшие дни и часы сигналы воздушной тревоги.

«Прошу быть внимательными к сигналам воздушной тревоги! Высока вероятность применения противником ракет по Одесской области. Находитесь в укрытиях!», – подчеркнул глава ОВА.

Как сообщалось ранее, сегодня утром, 19 июля, российская армия нанесла очередной ракетный удар по Одессе. По предварительной информации, в результате этой атаки пострадал один человек. На месте прилета образовалась воронка. Повреждены автомобили.