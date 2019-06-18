Моя полиция меня бережет: как проходит служба участкового инспектора

День участкового инспектора отмечают в Украине 18 июня. «Побудьте день вы в милицейской шкуре» – пел Владимир Высоцкий. И хотя сегодня милицию заменила полиция, песня эта по-прежнему популярна у сотрудников органов.

Служба и опасна, и трудна, и рабочий день, практически, не нормирован… Каково сегодня «быть в шкуре» участкового инспектора рассказал нашим читателям накануне своего профессионального праздника молодой участковый офицер Николай, работающий в одном из райотделов Одессы.

Рейды по рисковым закоулкам и обращения граждан

Рабочий день начинается с планерки. Участковый получает материалы: дела, поступившие за сутки предыдущего дежурства на линию «102». Затем — на территорию, в бой! Ходит по адресам, составляет протоколы, проводит профилактику правонарушений.

Правда, есть адреса, по которым одному ни в коем случае ходить нельзя – только вдвоем. Не секрет, что в не самых благополучных районах Одессы немало наркоманов, уголовников, людей неадекватных…

Согласно закону Украины «Об обращениях граждан», участковые принимают все жалобы и заявления: у кого-то под окнами пьяный дебош устроили, кому-то ремонтники житья не дают, у кого собака пропала. Если запрос не входит в их компетенцию, дают ответ: обращайтесь в суд, ЖКС, лигу защиты животных и т.д. А вот если хозяйская собака человека искусала, муж побил жену, детей, а они не берут направление на судмедэкспертизу – это уже профиль участковых. Тогда составляется протокол, делается фото-фиксация и дело направляется в суд.

Главное – вызов зарегистрировать

Раньше прием граждан проводился в участковых пунктах полиции. Теперь каждое обращение регистрируется в компьютере. Поэтому, если хотите, чтобы вам пришли на помощь, звоните по номеру «102». Звонок фиксируется, ему присваивается номер. Вам либо перезванивают, либо на вызов выезжает экипаж. Нарушителей доставляют в райотдел, либо забирают заявления и составляют протоколы.

– Недавно мне позвонила женщина с Зоопарковой – я ей свою визитку давал, – вспоминает Николай. – В очередной раз пришел пьяный отец к больной, лежачей маме, стучит в окна, пугает. Я был рядом. Говорю – сделайте вызов на «102», чтобы в компьютере он был зарегистрирован, а я сейчас выйду. Вышел, выявил правонарушение, пресек его, составил протокол и прогнал пьяного дебошира, чтоб общественный порядок не нарушал.

– Наша парафия, – рассказал участковый, – это административные правонарушения: мелкое хулиганство, незаконная торговля с рук, админнадзор за лицами, ранее отбывавшими наказание в местах заключения, насилие в семье, распитие спиртных напитков и курение в общественных местах, нарушение правил выгула или содержания собак, наркомания — без сбыта, и если не тянет на уголовную ответственность. Составлял даже по проституции два протокола – в районе автовокзала была совместная отработка с Управлением по борьбе с торговлей людьми.

Плановые протоколы и жезл за 500 гривен

Раньше, во времена милиции, для сотрудников существовал определенный план: столько-то надо преступлений раскрыть, столько-то протоколов составить. После реформы правоохранительных органов главным критерием оценки эффективности деятельности полиции стал уровень доверия населения.

На самом же деле, по словам офицера, план все же негласно существует. И за его невыполнение — наказывают. Только сейчас за это еще и из зарплаты вычитают. Не сделал 20 протоколов в месяц — минус тысяча гривен, не выехал на собственном автотранспорте на перехват или по материалам — минус пятьсот.

– Вот тебе звонят — поезжай на перехват, угнали автотранспортное средство, – рассказывает офицер. – Ты едешь на своей машине, и это уже незаконно. Но служебного транспорта просто нет: одна машина дежурная, другая сломана. Проходит масса времени! А у тебя даже жезла патрульного нет. Хочешь жезл – купи, 500 гривен в военторге. Наручники тоже свои надо брать. Форму себе сам покупал. Сам необходимый для работы принтер сделал — 1000 гривен.

Ни в отпуск, ни на больничный

– Сейчас сложно, – признался Николай. – Когда я пришел, участковых было больше. Люди увольняются, а на смену им никто не приходит. А если и приходят, то только девушки. А что она реально сможет сделать на вызове? Ее так встретят, что она просто расплачется. Даже самых боевых, если приходят в отделение, сажают за компьютер. Так что участковые, практически, ни в отпуск уйти не могут, ни на больничный.

А дела растут, как снежный ком – если сегодня не успел, завтра больше будет. Только за полгода, на 1 июня по опорному участку зарегистрировано 11 230 обращений граждан. Здесь и квартирные кражи, и кошечка, орущая на дереве, и залитые соседи, и психически неадекватные люди. Помимо этого, участковые конвоируют заключенных, выходят на перехваты, следят за порядком во время массовых мероприятий, футбольных матчей.

Опорный пункт и информационные технологии

Робота, по словам Николая, иногда невыносимо тяжелая, а бывает – интересная. Участковый мечтает, чтобы в опорном пункте была общая база данных – можно было бы «пробить» любого человека, транспортное средство.

– Сегодня, если тебе надо узнать номер машины, ты звонишь своему другу в патрульную полицию, – рассказал участковый. – Если надо установить, личность, набираешь девочку, которая сидит в райотделе за компьютером. А она может быть занята, может не взять трубку. Казалось бы, ХХI век на дворе…

Без «обезьянников» и взлома дверей

Современная Нацполиция уж очень либеральна и демократична, – считает Николай. Полномочия участковых сократили до невозможного. Штрафы они не имеют права выписывать. А когда, например, привозят ночью в райотдел неадекватных матерящихся пьяниц — оставляют их в актовом зале. Изоляторов временного содержания, по-старинке называемых «обезьянниками», сегодня в отделениях нет. Задержать человека правоохранители имеют право, максимум, на 3 часа: для установления личности и вынесения решения. Потом он уходит – неважно, в каком состоянии. Дальнейшее задержание будет квалифицироваться как насилие, незаконное лишение свободы.

Еще одна проблема – изоляция буйных граждан. Если двери жилища они не открывают, взламывать их никто не имеет права.

Электронные штрафы и квартиры для полицейских

Сегодня в Главном управлении национальной полиции в Одесской области кадровые перестановки.

– Наверху, может, что-то и меняется, а у нас, «на земле» все остается по-прежнему, – утверждает Николай.

Хотя обещают очередную реформу. Нацполиция вместо участковых вводит в действие полицейских офицеров общин. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, они будут отвечать только за свою территориальную общину, в пределах которой и проживать, иметь свой автомобиль, планшет и рабочий кабинет. Офицеры будут выполнять функцию патрульных копов, решать вопросы разрешений, ювенальной юстиции и соблюдения закона. С помощью гаджетов они смогут на месте распечатать квитанцию штрафа нарушителю, принять оплату, составить электронный админпротокол, который будет внесен в базу.

Казалось бы, о таком светлом будущем участковый сегодня может только мечтать — работай да радуйся. Но Николай, по опыту предыдущих реформ, к очередным нововведениям настроен скептически.

– Согласно проекту полицейский должен жить на территории обслуживания. Когда у нас квартиры выделялись? За счет чего выделяться все это будет? Возьмут они этот пункт и уберут, – считает офицер. – И останется только то, что обязан, а не то, на что ты имеешь право. Если так и будет дальше продолжаться, я, наверное, буду увольняться, – делится Николай. – Я думаю на гражданке за 10 тысяч можно найти работу с выходными.

Вот только принять такое решение, думается, ему будет непросто. Ведь работу свою – тяжелую, не всегда благодарную – он любит.

Так что вся надежда – на очередную реформу Нацполиции. А то кто же нас будет на районе от хулиганов защищать?

Фото из открытых источников