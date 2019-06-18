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Новости Одессы и Одесской области

Как сейчас выглядят скандальные качели на Греческой площади?

Как сейчас выглядят скандальные качели на Греческой площади?

Как же все-таки печально складывается судьба светящихся качелей на Греческой площади!..

Греческая площадь в эти опаленные безжалостным солнцем дни вообще очень малолюдна. Здесь нет деревьев, единственный фонтан давным-давно сломан и не работает, вся она — словно съедена зноем, через нее сейчас стараются пробегать.


Вот и святящиеся качели, сломанные-починенные, тоже пустуют. Впрочем, пустуют они в разгар дня, вечерами становятся очередным объектом «нападения».
Как мы уже рассказывали, исписанные вдоль и поперек, без ручек, эти качельки (бесплатные, появившиеся за деньги общественного бюджета) постоянно продолжали быть объектом пристального внимания любящих исписывать маркерами и ломать все, что попадается под руку. Причем, началось это практически с момента их установки.

В мае этого года качели починили: ручки приделали, надписи стерли: пользуйтесь люди! И что же? А то, что вы видите на снимках: надписи (недостертые и новые) — снова во всем многообразии.


Проверила лично: из восьми имеющихся ручек на 4 качелях одной уже нет совсем, две держатся пока крепко, а оставшиеся пять качаются так, что становится понятно — «жить» им осталось не очень долго.

Напомним, светящиеся качели установили в декабре минувшего года. Это обошлось в 4 млн 772 тыс. грн. Предполагалось, что это поможет создать «необычную социально-культурную городскую среду». Такие качели есть не только на Греческой площади, но и в Аркадии и парке им. Шевченко.

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Мария Котова
Мария Котова
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