Ключевые моменты:

Куба предупредила о возможном «кровопролитии» в случае военной агрессии США после новых санкций администрации Трампа.

Из-за ударов украинских БПЛА нефтепереработка РФ сократилась на 10%.

У России возник дефицит бензина: спрос на А-95 в 10 раз превышает предложение.

Сроки поставки горючего в РФ выросли на 2–4 недели из-за повреждения НПЗ.

Владимир Владимир Зеленский заявил, что Путин ведет Россию к банкротству.

Куба предостерегает от «непредсказуемых последствий» на фоне новых санкций США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что возможное военное нападение США на остров приведет к «кровопролитию с непредсказуемыми последствиями». Это заявление прозвучало после того, как администрация Дональда Трампа усилила давление на Гавану, введя санкции против Министерства внутренних дел, разведывательного управления и 11 чиновников.

Ситуацию усугубляет экономическая блокада: крупные морские перевозчики, например Hapag-Lloyd и CMA CGM, прекратили работу с Кубой из-за новых правил США, что ставит остров перед угрозой продовольственного коллапса. В то же время Куба, согласно разведывательным данным, приобрела у Ирана 300 военных беспилотников и готовит население к возможной агрессии из-за пособий гражданской обороны. Дональд Трамп, в свою очередь, назвал Кубу «полностью проваленным государством» и не исключил предъявления обвинений 94-летнему Раулю Кастро.

Энергетический удар по РФ: минус 10% нефтепереработки и дефицит бензина

Пока Куба переживает энергетический кризис из-за истощения российской нефтяной помощи, сама Россия столкнулась с критическими проблемами на внутреннем рынке.

Благодаря дальнобойным ударам украинских БПЛА, нефтепереработка агрессора сократилась на 10%. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские компании вынуждены останавливать скважины, что наносит долгосрочный ущерб добыче.

Это привело к острому дефициту топлива внутри РФ:

На биржевых торгах спрос на бензин А-95 более чем в 10 раз превышает предложение.

Сроки отгрузки топлива увеличились на 2-4 недели из-за «внеплановых ремонтов» поврежденных НПЗ.

Бюджетный дефицит РФ за первые пять месяцев 2026 г. уже превысил показатели, запланированные на весь год.

Дипломатическое давление и перспективы банкротства агрессора

Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин ведет Россию к банкротству, а значительное количество российских регионов уже находится в финансовой несостоятельности. На этом фоне Эстония призывает Европу не возобновлять диалог с Кремлем. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна подчеркнул, что Россия ослабевает и сейчас не время для переговоров, а время для усиления давления.

В то же время, Украина готовит новые кадровые решения в дипломатическом корпусе для усиления работы на международной арене, а Силы обороны получили согласование на проведение новых специальных операций, чтобы продолжать «ломать схемы» агрессора.

