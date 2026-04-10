Ключевые моменты:
- Городской бюджет Одессы потратил 3 млн. грн на зарплаты и суточные чиновникам во время заграничных поездок за 3 года войны.
- Геннадий Труханов совершил 18 поездок (Европа, Япония).
- Павел Вугельман совершил 16 поездок.
Сколько средств пошло на командировку чиновников Одессы
По информации издания Nikcenter, во время полномасштабной войны чиновники Одесского городского совета неоднократно выезжали за границу для переговоров и привлечения помощи. Однако есть одно «но» — сами поездки финансировались принимающими сторонами. Однако чиновникам продолжали начислять зарплату и суточные из городского бюджета, что составило около 3 миллионов гривен.
Эти выплаты охватывали период с начала вторжения, когда активизировались международные контакты, а количество загранкомандировок значительно возросло.
Среди самых активных — городской голова Геннадий Труханов, который за три года совершил 18 поездок в Европу (Германия, Франция, Италия) и Японии для участия в конференциях и переговорах по восстановлению. Если писать на языке статистики, то за эти периоды ему выплатили более 300 тысяч гривен: около 240 тысяч в 2024 году и более 100 тысяч в первой половине 2025 года.
Заместитель Павел Вугельман не отставал от своего шефа. В 2024 году он посетил Японию (включая 16-дневный визит в Йокогаму) и Кению. За девять месяцев прошлого года его выплаты составили около 110 тысяч гривен.
Анна Позднякова за два года побывала в Финляндии, Италии и Германии (в общей сложности 24 дня), получив, например, 19,5 тысяч гривен в марте 2025-го.
Кстати, самые большие суммы выплат приходились на департаменты: департамент международного сотрудничества и подчиненные — почти 1,9 миллиона гривен (включая более 860 тысяч для руководителя), департамент экономического развития — около 540 тысяч.
Коммунальщики также ездили за границу: директор КП «Одестранспарксервис» получил 64,5 тысяч гривен за поездку в Германию, другие работники — десятки тысяч в зависимости от продолжительности. Иногда сопровождали должностных лиц родственники или связанные лица с соответствующими выплатами.
Следует отметить, что в среднем за три года расходы составили около 1 миллиона гривен ежегодно. Эти средства шли на зарплаты и суточные для чиновников во время зарубежных визитов.
