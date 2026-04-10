Ключевые моменты:

Городской бюджет Одессы потратил 3 млн. грн на зарплаты и суточные чиновникам во время заграничных поездок за 3 года войны.

Геннадий Труханов совершил 18 поездок (Европа, Япония).

Павел Вугельман совершил 16 поездок.

Сколько средств пошло на командировку чиновников Одессы

По информации издания Nikcenter, во время полномасштабной войны чиновники Одесского городского совета неоднократно выезжали за границу для переговоров и привлечения помощи. Однако есть одно «но» — сами поездки финансировались принимающими сторонами. Однако чиновникам продолжали начислять зарплату и суточные из городского бюджета, что составило около 3 миллионов гривен.

Эти выплаты охватывали период с начала вторжения, когда активизировались международные контакты, а количество загранкомандировок значительно возросло.

Среди самых активных — городской голова Геннадий Труханов, который за три года совершил 18 поездок в Европу (Германия, Франция, Италия) и Японии для участия в конференциях и переговорах по восстановлению. Если писать на языке статистики, то за эти периоды ему выплатили более 300 тысяч гривен: около 240 тысяч в 2024 году и более 100 тысяч в первой половине 2025 года.

Заместитель Павел Вугельман не отставал от своего шефа. В 2024 году он посетил Японию (включая 16-дневный визит в Йокогаму) и Кению. За девять месяцев прошлого года его выплаты составили около 110 тысяч гривен.

Анна Позднякова за два года побывала в Финляндии, Италии и Германии (в общей сложности 24 дня), получив, например, 19,5 тысяч гривен в марте 2025-го.

Кстати, самые большие суммы выплат приходились на департаменты: департамент международного сотрудничества и подчиненные — почти 1,9 миллиона гривен (включая более 860 тысяч для руководителя), департамент экономического развития — около 540 тысяч.

Коммунальщики также ездили за границу: директор КП «Одестранспарксервис» получил 64,5 тысяч гривен за поездку в Германию, другие работники — десятки тысяч в зависимости от продолжительности. Иногда сопровождали должностных лиц родственники или связанные лица с соответствующими выплатами.

Следует отметить, что в среднем за три года расходы составили около 1 миллиона гривен ежегодно. Эти средства шли на зарплаты и суточные для чиновников во время зарубежных визитов.

