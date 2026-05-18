Ключевые моменты:
- Российские войска нанесли массированные удары по Днепропетровской и Одесской областям.
- Российский дрон атаковал в Черном море гражданский сухогруз с китайским экипажем.
- Силы обороны Украины ликвидировали за сутки 1220 оккупантов и уничтожили десятки единиц вражеской техники.
Ночью РФ атаковала Днепр и Одессу: пострадали дети
В ночь на понедельник, 18 мая, Россия нанесла массированные удары по нескольким областям Украины – горели дома, есть раненые, среди которых есть дети.
Тяжелой эта ночь оказалась для жителей Днепропетровщины: по данным областной ОВА, россияне атаковали шесть районов области ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. В результате атак оккупантов в Днепропетровской области ранены 26 человек.
В Днепре повреждены многоквартирные и частные дома, религиозное учреждение, вуз, предприятие, авто. По уточненной информации, пострадали 18 человек, среди них 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. В настоящее время дети и четверо взрослых проходят амбулаторное лечение. Еще четыре человека госпитализированы. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
Кроме того:
- в селе Баловка (30 км от Днепра) беспилотник атаковал склад фейерверков;
- в Днепровском районе возник пожар. Пострадали частные дома и авто. Ранены две женщины. Одна из них, 76 лет, была госпитализирована;
- в Самаровском районе горели дом, админздание, авто. Также пострадала агрофирма;
- в Кривом Роге пострадали предприятие и инфраструктура. Ранены мужчины 36 и 40 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести;
- в Каменском районе пострадала 74-летняя женщина;
- в Синельниковском районе 65-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести;
- на Никопольщине были атакованы Красногригоревская, Мировская, Покровская, Марганецкая громады. Повреждена АЗС. Пострадали женщины 32 и 46 лет.
В Одессе в двух районах города повреждены 4 многоквартирных и 22 частных дома, а также здания лицея и детского сада. Пострадали 11-летний мальчик и 59-летний мужчина.
А на Харьковщине, в поселке Золочев, сегодня утром российские оккупанты ударили FPV-дроном по пассажирскому автобусу.
К счастью, маршрутка только выходила на рейс и была пустой, сам водитель чудом не пострадал.
По информации Воздушных сил, с 18:00 17 мая РФ атаковала Украину 22 ракетами (14 баллистических «Искандер-М»/С-400, 8 крылатых «Искандер-К») и 524 БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
По предварительным данным, по состоянию на утро понедельника, противовоздушной обороной сбито/подавлено 507 целей – 4 ракеты и 503 беспилотника разных типов:
- 4 крылатых ракеты «Искандер-К»;
- 503 враждебных БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БпЛА на 34 локациях, а также падение обломков БпЛА на 11 локациях.
Произошла «чудовищная ошибка»? Рашисты атаковали дроном китайское торговое судно
Также стало известно, что сегодня россияне атаковали дроном китайское торговое судно, находившееся в территориальных водах Украины.
Об этом написал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.
«Интересно, что двигало россиянами, когда они сегодня ночью решили с помощью «Шахеда» потопить китайское торговое судно в нашем море. Обошлось без жертв, но это что-то новое. «Произошла чудовищная ошибка», товарищи?», – написал у себя в «Фейсбуке» Плетенчук.
Также ВМС Украины опубликовали фото судна с гражданами Китая, которое атаковали российские оккупанты.
Сообщается, что утром ударный БпЛА атаковал сухогруз «KSL DEYANG», находившийся в море недалеко от Одесской области.
По данным ВМСУ, судно ходит под флагом Маршалловых островов, а его судовладелец – из КНДР. Экипаж судна состоит из граждан Китая.
Сухогруз не получил серьезных повреждений. Пожар, возникший в результате нападения, был потушен экипажем.
Выбор редакции: «Финский сценарий» завершения войны: что прогнозируют аналитики и как это может повлиять на Одессу
Новые потери российских войск и уничтоженная техника
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы противника и один пункт управления БпЛА.
В целом за минувшие сутки российская армия уменьшилась еще на 1220 оккупантов.
Также за сутки ВСУ успешно ликвидировали:
- 1 танк и 1 вертолет;
- 5 боевых бронированных машин и 2 реактивных системы залпового огня;
- 47 артсистем;
- 5 НРК и 4 единицы спецтехники;
- 220 единиц автотехники и цистерн;
- 2 средства ПВО.
Читайте также: «Вижу даже, как зайчик куст передвигает»: как морпехи в небе охотятся на врага.