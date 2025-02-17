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В 16 км. от центра Одессы Национальный банк Украины продает единый имущественный комплекс – крупный склад. Объект располагается на площади 25,66 тысяч кв. м. Он находится по адресу: 19-й километр Старокиевской дороги, 34 в зоне Кулиндоровского промышленного узла на территории Пересыпского района.

Начальная цена за лот составляет – 92,65 миллиона гривен.

Лот состоит из здания главного корпуса с блоками подсобных помещений, административного корпуса, складов, здания котельной, столярного цеха,торгового павильона, пункта мойки машин.

Первый аукцион, который планировали на 5 декабря не состоялся из-за отсутствия желающих принять в нем участие. Новый аукцион был запланирован на 14 февраля, но тоже не состоялся.

Продажа происходит на основании решения Правления Национального банка Украины об отчуждении от 09.11.2024.

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