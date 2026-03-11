Ключевые моменты:

Саратский винзавод планируют продать за 10,17 млн грн.

Единственным участником аукциона стала компания «Ден Вайн».

Предприятие арендуют с 2002 года, на нем производят бренди и столовые вина.

Продажа Саратского винзавода в Одесской области

Государственное предприятие «Саратский винодельческий завод», расположенный в селе Байрамча Одесской области, может перейти в частную собственность. Его собирается выкупить бизнесмен Степан Денов, сообщает LIGA.net.

Аукцион должен был состояться 10 марта, однако в нем принял участие только один участник — компания «Ден Вайн», принадлежащая Денову. Филиал винзавода уже более 20 лет находится в аренде у другой компании бизнесмена — ООО «Доринвест». Предприятие производит бренди и столовые вина.

Что входит в имущественный комплекс винзавода

Согласно данным системы Prozorro.Продажи, в состав имущественного комплекса входят:

административное здание;

цех переработки винограда;

склады;

гараж;

котельная и другие хозяйственные сооружения.

Общая площадь объектов составляет более 1181,5 квадратного метра. Также вместе с заводом передается земельный участок площадью 1,57 гектара.

Кроме недвижимости, в перечень имущества входит 114 единиц оборудования — производственные линии, технологическое оборудование, резервуары для хранения, а также энергетическое и хозяйственное оснащение.

По теме: Одесский припортовый завод не удалось продать: в чем причина