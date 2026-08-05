Ключевые моменты:

ГБР завершило расследование в отношении двух бывших руководителей Одесского квартирно-эксплуатационного управления.

По версии следствия, с 2023 года они закупали кровати для военных по значительно завышенным ценам.

Судебные экспертизы установили ущерб государственному бюджету на сумму более 12 млн гривен.

Одного фигуранта обвиняют в халатном отношении к военной службе, другого — в злоупотреблении служебным положением.

Кровати для военных стали «золотыми»

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении двух бывших руководителей Одесского квартирно-эксплуатационного управления. По версии следствия, начиная с 2023 года должностные лица организовывали закупку армейских кроватей по ценам, значительно превышавшим рыночные. При этом, по данным правоохранителей, они не обеспечили надлежащую проверку экономической обоснованности стоимости продукции.

Проведённые судебные экспертизы подтвердили, что в результате таких закупок государственному бюджету был причинён ущерб на сумму более 12 миллионов гривен. В ГБР подчеркнули, что эти средства могли быть направлены на другие нужды оборонного сектора.

Одному из бывших руководителей инкриминируют халатное отношение к военной службе, повлёкшее существенный ущерб в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Другого обвиняют в злоупотреблении служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины).

Процессуальное руководство по делу осуществляла Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Напомним, в Подольске Одесской области 51-летний военнослужащий, находившийся в статусе СОЧ (самовольное оставление части), бросил гранату в сторону подростков возле лицея. В результате взрыва ранение получил 13-летний мальчик, медицинскую помощь ему оказали на месте.